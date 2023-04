Célébration de la fête de Pâques 2023: Soglo formule des vœux de paix et de liberté aux Béninois

Vues : 16

Nicéphore Dieudonné SOGLO, Ancien Président de la République

A l’occasion de la célébration de la fête pascale, l’ex-président Nicéphore Soglo s’est adressé aux Béninois. Dans son message, il a souhaité une joyeuse pâque et a rendu hommage au peuple Béninois, grâce à qui, la foi a su transcender les épreuves. « Je vous convie donc dans vos célébrations, d’œuvrer davantage pour la paix et l’égalité pour tous les fils de ce pays », a-t-il invité. Pour lui, pendant cette fête, d’autres sont retenus dans les liens de la privation de leur liberté et parfois de leurs droits élémentaires. D’autres encore vivent loin de leur terre d’origine et de leurs proches. « Nous n’abandonnerons pas tous ces Béninois dans nos prières. Leur souffrance est le témoignage du chemin qui nous reste à parcourir pour affermir davantage notre vivre ensemble et notre destinée commune. Que l’espoir demeure le terreau fertile de tous ceux qui sont engagés dans le combat pour un Bénin radieux », a écrit le président Soglo.

Alban TCHALLA