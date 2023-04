Audience à son cabinet: Salimane Karimou reçoit la nouvelle représentante du CRS

Vues : 17

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a reçu à son cabinet, le mardi 11 avril 2023, la nouvelle représentante du Catholique Relief Services (CRS) au Bénin, Katherine Overcamp. L’objectif de cette rencontre, se présenter à l’Autorité, et aborder avec elle les différents projets du CRS relatifs au MEMP. Au cours des échanges, la nouvelle représentante du Catholique Relief Services, Katherine Overcamp, a d’abord remercié le ministre et ses collaborateurs pour l’implication personnelle dont ils font preuve à chaque sollicitation, dans la mise en œuvre des projets de l’Agence auprès des populations béninoises. Elle a ensuite procédé à la présentation des nouvelles phases des projets en cours, à savoir: les cantines scolaires, la réalisation des infrastructures (cuisine, réfectoire) etc… Elle a également ajouté l’intervention du CRS dans d’autres secteurs, notamment, pour la cohésion sociale, dans les départements de l’Alibori, l’Atacora, les collines et le Borgou.

Après écoute attentive de son hôte, le ministre Salimane Karimou a remercié la démarche de la nouvelle représentante du Catholique Relief Services puis a salué le soutien constant du gouvernement américain au Bénin. Le ministre a par ailleurs exprimé sa disponibilité constante et celle de ses collaborateurs à appuyer ce qui se fait déjà et au delà, renforcer la collaboration.

Assise AGOSSA

Poignée de main entre le ministre Salimane Karimou et la nouvelle représentante du Catholique Relief Services (CRS) au Bénin, Katherine Overcamp.