Gilles Gohy sur le transfert de la coopération au ministère des Finances: « Le président Talon  veut un maximum d’efficience  »

Pourquoi le choix du ministère des Finances : Pour lui, le ministre Wadagni est extrêmement brillant. « Il est infatigable au travail bien fait. Chaque fois qu’il y a renforcement de son portefeuille ministériel, il réussit toujours bien », a-t-il dit. C’est pour cette raison que tout ce qui est dense et important, lui revient. « Il est de son destin de vivre et de renforcement de son portefeuille ministériel. Déjà au remaniement de 2020, c’est comme ça que le géant ministère du plan chargé de la coordination gouvernementale avait été dépouillé significativement au profit du ministère de l’économie et des finances, que le ministre Wadagni dirigeait. Le grand pôle économique que constitue la poste SA, c’est parti du ministère des Finances. Pour dire que le ministre Wadagni est un bouffeur de travail », précise-t-il.

Ce que vous devriez savoir : « Le président Patrice Talon qui a procédé toujours à ce genre de réaménagement technique veut un maximum d’efficience ». Tel est l’avis du politologue Gilles Expédit Gohy au sujet du réaménagement technique entre les ministères des Finances et des Affaires étrangères, opéré par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. En effet, la coopération a été retirée du ministère des Affaires étrangères pour le ministère des Finances. Interrogé par nos confrères de Guérite TV, le politologue Gilles Expédit Gohy pense que le président de la République vise une densification de performance. « Je suis parfaitement à l’aise par rapport à ça », confie-t-il en faisant comprendre que la coopération est le nez cornier du développement. « C’est la coopération qui est la porte d’entrée des grandes politiques du développement, des grands enjeux de financement de développement de telle sorte, qu’il faut faire d’une pierre deux coups, que la coopération est remise au ministère des finances. C’est pour un maximum d’efficience », a-t-il fait remarquer. Dans ses propos, Gilles Expédit Gohy a expliqué que dans le passé, d’autres pays africains ont déjà expérimenté cette mesure. « Le Bénin compte tenu de sa politique de développement a estimé que ramener la coopération au ministère de l‘économie qui gère déjà pas mal de portefeuille de développement, ça ne ferait qu’un résultat d’efficience. J’applaudis ça fortement. Dans le passé, dans d’autres pays africains, ça été expérimenté et ça marche bien », soutient-il.

You cannot copy content of this page