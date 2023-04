Décaissement de près de 40 milliards de FCFA: Le FMI encourage les solides performances du Bénin

Vues : 7

Photo d’ensemble à la fin de la séance

Pour des avancées notables signalées dans sa gestion du programme du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la facilité élargie de crédit (FEC), le Bénin va accéder à un décaissement d’environ 40 milliards de FCFA de la part du Fonds monétaire international (FMI). L’annonce a été faite par le gouvernement à travers un communiqué à la suite d’une étude d’évaluation conduite par une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Constant Lonkeng, à Cotonou du 22 mars au 5 avril 2023. Il s’est agi d’évaluer les développements économiques récents et les progrès du Benin au niveau de ses engagements dans le cadre de ce programme appuyé par le FMI. Selon le communiqué, le Fonds Monétaire International (FMI) confirme une économie béninoise qui se solidifie et des progrès notables réalisés dans la mise en œuvre de réformes structurelles qui ont permis de poursuivre la consolidation budgétaire. « Le Fonds note une mobilisation robuste des recettes et une priorisation des dépenses pour préserver les programmes sociaux et aider à faire face aux besoins importants de développement du Bénin et défis sécuritaires », peut-on lire dans le communiqué. Le gouvernement précise également que le Fonds a observé une expansion de l’activité économique en hausse de 6,3% pour 2022. « Grâce à cette bonne dynamique, le FMI et le Bénin sont parvenus à un accord au terme de la deuxième revue au titre du MEDC/FEC qui permet un nouveau décaissement de 68 millions de dollars US, qui portera le niveau de décaissement cumulé a environ 360 millions de dollars », indique le communiqué. Par ce nouveau décaissement, le FMI encourage, à en croire le gouvernement, les solides performances du Bénin au titre programme et réaffirme sa confiance dans les politiques publiques et sa satisfaction au regard du rythme de mise en œuvre des réformes.

Deuxième revue du FMI au titre du Mécanisme Élargi de Crédit et de la Facilité Élargie de Crédit : Le FMI annonce un décaissement d’environ 40 milliards de FCFA (68 millions de dollars) et un taux de croissance économique de 6,3% pour 2022.

Le Fonds Monétaire International confirme une économie béninoise qui se solidifie et des` progrès notables réalisés dans la mise en œuvre de réformes structurelles qui ont permis de poursuivre la consolidation budgétaire. Le Fonds note une mobilisation robuste des recettes et une priorisation des dépenses pour préserver les programmes sociaux et aider à faire face aux besoins importants de développement du Bénin et défis sécuritaires

Le Fonds a observé une expansion de l’activité économique en hausse de 6,3% pour 2022.

Grâce à cette bonne bonne dynamique, le FMI et le Bénin sont parvenus à un accord au terme de la deuxième revue au titre du MEDC/FEC qui permet un nouveau décaissement de 68 millions de dollars US, qui portera le niveau de décaissement cumulé a environ 360 millions de dollars.

Par ce nouveau décaissement, le FMI encourage les solides performances du Bénin au titre programme. Le Fonds réaffirme ainsi sa confiance dans les politiques publiques conduites par le Gouvernement et sa satisfaction au regard du rythme de mise en oeuvre des reformes.

Lire le Communiqué de Presse

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2023/04/05/pr23107-benin-imf-reaches-staff-level-agreement-with-benin-on-eff-and-ecf

Alban TCHALLA