Dispositif Azôli/ProDIJ: 94 jeunes bénéficiaires reçoivent leurs attestations

Les 94 bénéficiaires du dispositif Azôli, formés par ENGECOB-ATP, en fabrication de matelas et de meubles de haut de gamme ont reçu leurs attestations, le mercredi 05 avril 2023, à la marie d’Abomey. La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de l’édile de la ville, Antoine Djedou, et du DG/AnpE, Urbain Amegbedji.

Dans le but de former les jeunes peu ou pas instruits, pour le marché de l’emploi, l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) ainitié une formationde fabrication de matelas et de meubles. Cette formation entre dans le cadre du Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ). Selon le Chef Antenne Départementale AnpE Zou, Hospice Djimadja, le dispositif Azôli vise la mise en stage-apprentissage allant de 3 à 6 mois au sein des entreprises des jeunes âgés de 18 à 30 ans, peu ou pas instruits ayant au maximum le BEPC. Pour bénéficier du dispositif, poursuit-il, il faut « exercer ses activités au Bénin dans un secteur clé de notre économie, avoir un besoin réel de main d’œuvre et être capable d’embaucher certains jeunes à la fin de leur stage-apprentissage». Convaincu de l’insertion professionnelle de ces jeunes, le maire d’Abomey a fait savoir que « le seul chemin qui reste et demeure le meilleur pour l’autonomisation et l’épanouissement des jeunes est l’entrepreneuriat ». Le Directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe), Urbain Amegbedji, a, pour sa part, souligné que la mis en œuvre de ce programme permet à des entreprises béninoises et étrangères de recevoir en leur sein, des jeunes peu ou pas instruits et de les former à un métier. A le croire, c’est une nouvelle approche que sa structure a démarré avec le président Talon qui a réorienté le projet en anticipant sur les besoins des entreprises. Il a, pour finir, noter que grâce à Azôli, l’Apne a pu doter la zone économique de plus de 1000 jeunes insérés professionnellement dans le textile avec un contrat de travail.

Il faut souligner que le dispositif vise à rendre disponibles et visibles sur le marché de l’emploi, de jeunes béninois ayant le profil d’ouvriers spécialisés dans des domaines d’emplois spécifiques en adéquation avec des besoins actuels et futurs de l’économie.

Assise AGOSSA