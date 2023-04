Demandes et retraits de carte d’identité biométrique à l’Anip: Les opérations se feront désormais à la préfecture de Cotonou

Les demandes et les retraits de carte nationale d’identité biométrique se feront désormais à la préfecture de Cotonou dès le 11 avril 2023. C’est à travers un communiqué publié le mardi 04 avril 2023, que le directeur général de l’Agence nationale d’indentification des personnes (Anip), Pascal Nyamulinda a porté l’information aux usagers. Ainsi, il n’y aura plus de demandes, ni de retraits des cartes d’identité biométrique au siège de l’Anip à Cadjèhoun. Selon le communiqué, ces opérations auront désormais lieu à la préfecture de Cotonou. Ceci, à compter du mardi 11 avril 2023. Le communiqué précise que les usagers peuvent toujours procéder à la demande ou au retrait de la carte d’identité biométrique au niveau des unités communales pour l’identification des personnes dans les mairies ainsi que dans les arrondissements de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo et de Parakou.

You cannot copy content of this page