Mairie de Djougou: La désignation de Idrissou Yaya saluée par les têtes couronnées

Dans une déclaration, le roi de Djougou, Son Excellence KPETONNI KODA 6 et celui de Saisirou Son Excellence SAMBO Moussa ainsi que plusieurs personnalités de la commune de Djougou ont salué la désignation du maire Idrissou Yaya. Cette déclaration intervient à la suite de son installation par le préfet Soulémane Biaou Aïnin le lundi 03 avril 2023. Le successeur de Malik Séibou Gomina à la tête de la Mairie de Djougou, a reçu l’assentiment des têtes couronnées, sages et jeunes de la localité, peut-on retenir de leur déclaration. Ils ont particulièrement remercié le SGN du parti, Abdoulaye Bio Tchané pour avoir fait un choix judicieux pour le développement de la commune. Leurs remerciements vont également à l’endroit des instances dirigeantes du parti Cheval cabré pour leur clairvoyance dans le choix du maire Idrissou Yaya. A l’occasion de leur déclaration, les têtes couronnées ont également donné leurs bénédictions au nouveau locataire de l’hôtel de ville de Djougou, à qui ils souhaitent un fructueux mandat. Ils ont par ailleurs, saisi l’occasion pour inviter tous les fils et filles de la commune de Djougou à la mobilisation autour du nouveau maire pour répondre présent au rendez-vous du développement.

