Maltraitance infantile: Victimes hier, bourreaux aujourd’hui

Vues : 3

Les violences faites aux enfants peuvent avoir de conséquences jusqu’à l’âge adulte. Les adultes hier maltraités répètent souvent les mêmes maltraitances sur leurs propres enfants. Mais il est possible de sortir de ce cercle vicieux.

Selon les dernières enquêtes faites par l’UNICEF en 2014, plus de 91% des enfants de 11 à 14 ans au Bénin ont subi une forme quelconque de discipline violente et 44% des adultes pensent que le châtiment corporel est nécessaire pour éduquer un enfant. Cette pratique bien qu’elle soit traumatisante s’en va être un héritage ou du moins s’érige en règle chez les victimes. C’est le cas de Yolande Assogba, la trentaine, mère de deux enfants. Depuis une vingtaine d’années, elle avoue être toujours hantée par de mauvais souvenirs de son enfance. Yolande a été placée chez sa tante paternelle après le décès de son père. La petite fille n’avait alors que 9 ans. Mais il fallait réduireles chargesde sa mère, revendeuse à Kilibo dans la commune de Ouessè,département des collines. Sa tutrice l’a obligée à abandonner les classes pour s’occuper des tâches ménagères. « Elle m’a dit qu’à l’âge de 15 ans, elle m’enverra en apprentissage de couture », se souvient-elle tout en ajoutant « ce n’était pas non plus une mauvaise idée même si cela m’a rendue malheureuse d’abandonner les classes. C’est après cette décision que mon cauchemar a commencé ». La jeune fille est donc restée à la maison à s’occuper de la famille de sa tante. Vente dans la rue, travaux domestiques, elle faisait tout mais sa tante n’était jamais satisfaite. «A la moindre erreur ou omission, je recevais des gifles. Elle me battait à mort. Je ne connaissais plus la définition du mot sourire. J’avais tout le temps peur.Je ne connaissais presque pas des moments de distractions. J’ai enduré tous ses traumatismes pendant 5ans», souligne-t-elle. A cela s’ajoutent les viols répétitifs du mari de sa tutrice. «J’ai été violée à 16 ans par le mari de ma tante. La scène était devenue répétitive, mais je ne savais pas à qui me confier. Il me menaçait en plus», murmure Yolande en coulant des larmes. Elle finit par fuir pour rejoindre son petit ami.

« Ma mère a été maltraitante »

Plusieurs années sont passées depuis, mais les propres enfants de la suppliciée d’hier en subissent aujourd’hui les conséquences. Yolande n’épargne pas sa fille ainée, estimant que le châtiment corporel est un chemin d’apprentissage. « Je ne la maltraite pas.Je la forme plutôt pour qu’elle soit apte à affronter les affres de la vie. Je ne veux pas gâter ma fille pour qu’elle devienne comme les jeunes filles d’aujourd’hui »,dit-elle.

Les enfants maltraités ne deviennent pas toujours maltraitants à l’âge adulte. C’est le cas de IgnaceTobossi, jeune médecin diplômé et père de deux enfants. Il chérit ses enfants malgré l’enfance difficile qu’il a eue. Il passe toujours du temps en tête-à-tête avec ses enfants en jouant avec eux et en les distrayant de manière créative. « Je ne suis pas souvent dur avec mes enfants, non pas parce qu’ils ne font jamais de bêtise, mais juste parce qu’ils sont des enfants et c’est à force de faire des erreurs qu’ils comprendront la gravité de leursactes», note-il. « Petitement, je suis arrivé à gérer mes moments difficiles, les traumatismes causés par la nostalgie de mon enfance. Je fais exactement à mes enfants le contraire de ce qu’on m’a fait subir », dit-il avant d’ajouter : «Quand ils font des erreurs, au lieu de les réprimander, je les fais asseoir et le leur explique sans leur infliger des douleurs physiques ». Il avoue que ses enfants sont plus accrochés à lui qu’à leur mère. Le jeune médecin prend son temps pour amener ses enfants en promenade, les félicite de leurs résultats scolaires même s’ils sont insuffisants et crée un climat de confiance avec eux. « C’est vrai que cela m’a pris du temps de me remettre de cette enfance difficile mais j’y suis arrivé. Déjà quand je me rappelle ces souffrances et ce que j’ai enduré, plusieurs idées sordides me viennent en tête mais je me calme », confie-t-il. Sa stratégie à lui est simplement de se mettre à la place de ses âmes innocentes. «Quand je me mets à leur place, analyse-t-il, je comprends directement ce qu’ils veulent et ce qu’il leur faut».

Son cas est similaire à celui d’Adéline, jeune femme d’une trentaine d’années. Elle a pris la décision radicale de ne pas faire d’enfant. « Je n’ai jamais envisagé être mère un jour, confie-t-elle. Je ne voulais pas d’enfants. Ma mère a été maltraitante, et elle avait elle-même été maltraitée par sa mère. Donc, j’ai réfuté cette idée de la maternité, dans le but de mettre un terme à cette espèce de malédiction familiale ». C’est grâce à son compagnon qu’elle finit par franchir le pas. La question est alors comment éduquer son garçon sans exercer sur lui de violence physique. « J’étais même incapable de le réprimander quand il faisait d’erreur. Mon mari s’en chargeait », affirme-t-elle.

Ecouter les cris silencieux des victimes

Selon le Psychologue Clinicien, CarmélioFadonougbo l’enfance est une période qui permet à l’être humain de se structurer pour devenir un être social psychologiquement équilibré. De ce fait, il a des besoins et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, il manifeste des carences difficiles à compenser à l’âge adulte. L’enfant maltraité est prédisposé à une incapacité de donner de l’amour dans le futur. « La probabilité est très forte qu’un enfant ayant subi de la maltraitance devienne un maltraitant quand il sera adulte. A un moment, un phénomène inconscient va s’enclencher et il va se dire que s’il est devenu quelque chose, c’est le modèle de maltraitance qui lui a permis d’aiguiser sa motivation, ignorant que ce modèle a également créé des failles dans son organisme », explique-t-il. Ainsi, l’enfant devient ce qu’il a appris à devenir. «La première institution qui nous façonne et qui fait asseoir en nous des valeurs nécessaires pour une vie future c’est la famille. Et quand ce cadre devient pathologique alors l’enfant intègre un système d’insécurité. Ne soyez pas surpris qu’une fille qui a vécu tout le temps dans l’agression, la bagarre, soit incapable dedonner de l’affection, parce qu’elle ne donnera quece qu’elle a appris», précise-t-il.

De fait, la maltraitance infantile affecte d’abord le niveau relationnel de l’enfant avec son entourage. « Cela touche également l’estime de soi, l’enfant sera tout le temps dubitatif sur des choix de vie à faire. La maltraitance donne lieu également à des traumatismes », explique-t-il. Pour lui, quand une structure est constituée avec un fonctionnement et un but précis, c’est difficile quelques années plus tard de la refaire et de la remodeler. Mais pour parvenir à ce remodelage, il faut être attentif aux cris silencieux de l’enfant maltraité ou de l’adulte maltraité hier. « Nous faisons souvent recours au dessin pour comprendre l’existence de l’enfant, des propositions thérapeutiques aux parents afin qu’ils puissent rentrer dans l’univers de l’enfant et le comprendre», précise-t-il. Il faut une prise en charge si le trouble persiste, et solliciter l’apport des acteurs sociaux. « Il ne faut pas arracher à un enfant son enfance parce que la vie est une question d’étape », conclut le psychologue.

Il est vrai que les femmes ayant subi des violences dans leur enfance, revivent très souvent en images cette période. Toutefois, un enfant peut se guérir des blessures d’enfance s’il est pris en charge par un thérapeute. Dans les différents cas, le niveau d’instruction de chaque sujet maltraité dans son enfance, peut l’aider à reconstruire sa vie et à dissiper cette enfance difficile. Au Bénin, la loi protège les enfants de toute forme de violence. L’article 129de la loi n° 2015-08 portant code de l’enfant stipule : « L’enfant a droit à la protection contre toute forme d’exploitation et de violence ». Et les peines prévues contre ces violences peuvent aller jusqu’à la réclusion criminelle.

Assise AGOSSA