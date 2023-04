3ème édition du festival international ZOGBEN: OKÉ-OWO accueille les manifestations selon la promotrice, Imelda Bada

Vues : 3

( Elle lance un vibrant appel aux sponsors)

Après le succès éclatant des deux précédentes éditions, tout se met en place pour la 3ème édition du festival international ZOGBEN à Oké-Owo dans la commune de Savè. A cet effet, la promotrice dudit festival, Imeda Bada lance un appel aux sponsors et partenaires en vue de la réussite de cet évènement, qui vise à valoriser les potentielles richesses de la culture béninoise.

Ce que vous devriez savoir : La 3è édition de ce festival, prévu pour se dérouler dans le mois d’août à Oké-Owo dans la commune de Savè, est placé sous le thème, « Patrimoine Culturel Immatériel source intarissable de richesse ». Elle aura lieu dans la commune de Savè, département des collines, alors que la précédente s’est tenue du 23 au 25 Septembre 2022 sur l’esplanade extérieur du Palais du roi DAKO à Houawe Djotin dans la commune de Bohicon, département du Zou. Ouvert gratuitement au public, ce festival a pour objectif d’offrir une programmation éclectique de spectacles vivants, d’accueillir tous les publics en privilégiant l’originalité, l’inédit et l’innovation artistique, de proposer une offre culturelle et ludique accessible au plus grand nombre, d’assurer un rendez-vous récurrent, convivial et festif d’échanges et de rencontres, de créer du lien social, intergénérationnel et multiculturel, de permettre aux acteurs économiques et touristiques locaux d’accéder à une forte visibilité et d’ouvrir au monde la diversité des univers artistiques et culturels béninois. Avec cette 3ème édition du festival ZOGBEN, le comité d’organisation veut donner la possibilité à la population locale et aux touristes qui viennent au Bénin, d’assister à des spectacles variés et de qualité. L’idée est fondamentalement de mettre en valeur l’ensemble du patrimoine culturel immatériel du Bénin.

Ce que dit la promotrice : « Le Festival International ZOGBEN, ambitionne se placer au cœur d’une culture populaire de qualité, touchant un vaste public du Monde Africain et Béninois de tous les âges et de tous les horizons. Cette fête culturelle qui prend racine, fait la part belle aux compagnies émergentes et aux créations. Un événement d’ampleur international qui a pour ambition de faire venir des publics de toute génération, et de toute origine sociale et culturelle autour d’une programmation riche, fédératrice et de qualité », a précisé la promotrice Imelda Bada. Le festival ZOGBEN est une manifestation proposée dans une démarche d’éducation populaire. Poursuivant ses propos, elle a remercié toutes les personnes qui ont participées des prés ou de loin à la réussite de la 2ème édition. « C’est le lieu de remercier également tous les partenaires et sponsors qui nous fait confiance en nous accompagnant. Nous lançons un appel aux futurs sponsors et partenaires afin de rejoindre la barque du festival international ZOGBEN pour la promotion du patrimoine culturel immatériel du Bénin qui se bonifie d’année en année. La 3ème édition du Festival International Zogben vous donne rendez-vous à Oké-Owo, un village de la commune de Savè dans le département des collines au Bénin dans le mois d’août 2023 », a-t-elle déclaré.



Que va-t-il se passer : Avec un cocktail du patrimoine culturel immatériel béninois, le festival international zogben est l’un des évènements annuels qui rassemble du monde au Bénin. Les festivaliers vont assister à :

l’art culinaire, avec le village de la restauration qui a mis à leur disposition plusieurs plats béninois reliant tout le Bénin ainsi que la buvette du territoire avec des boissons et jus du 100% béninois.

L’art ludique, avec des jeux d’Adji (awale), Bountou, Kokokomadazikpodé, Evivilo.

L’art visuel, l’art corporel et musical,l’art oratoire

Projections de cinéma

Des rencontres avec des écrivains.

-Les compagnies professionnelles et amateurs ont également présenté aux publics des spectacles authentiques et réjouissants.