Wilfried Houngbédji sur la proposition de loi d’amnistie à des détenus: « Si la loi arrive sur la table du chef de l’Etat, il va apprécier »

Interrogé le mercredi 29 mars 2023 à l’issue de la conférence de presse après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a expliqué qu’il ne sait pas encore ce que fera le président Patrice Talon. « Si la loi arrive sur la table du chef de l’Etat, il va apprécier. Mais en amont, je ne sais pas », a-t-il affirmé. Cependant, le Secrétaire adjoint du gouvernement pense que la question du vote de la proposition de loi spéciale portant amnistie et/ou abandon de poursuites au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits délictuels et autres devrait être réglée au parlement. « Ils sont à l’Assemblée, ils n’ont qu’à régler leur problème à l’Assemblée », a-t-il fait savoir. Il faut rappeler que les élus du parti Les Démocrates ont annoncé, il y a peu, une proposition de loi d’amnistie pour libérer de prison certains détenus et faire revenir les exilés. Seule formation politique de l’opposition à l’Assemblée nationale, le parti Les Démocrates ne compte que 28 députés sur les 109 élus. Avec ses seules voix, la proposition de loi n’a aucune chance d’aboutir, selon plusieurs observateurs. Le parti appelle par conséquent, la majorité parlementaire à se joindre à l’initiative et même le chef de l’Etat, Patrice Talon.

