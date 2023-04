Visite conjointe d’entreprise: Les Rotary Clubs d’Abomey-Calavi et de Cotonou Etoiles émerveillés par la Zone industrielle de Glo-Djigbé

Vues : 54

De quoi s’agit-il : Emerveillés, enthousiasmés, comblés, impressionnés, satisfaits…Les membres des Rotary Clubs d’Abomey-Calavi et de Cotonou Etoiles ont manqué d’épithètes pour qualifier ce qu’ils ont vu et touché du doigt, le vendredi 31 mars 2023, à la Zone industrielle de Glo-Djigbé, dans la commune de Zè. Une trentaine environ, les membres des deux clubs services ont tenu à toucher du doigt les réalités de cette zone industrielle en pleine construction. D’où l’idée de cette visite conjointe d’entreprise initiée par les responsables des deux clubs. Au Rotary, tous les mois sont consacrés à une activité donnée. Et donc cette visite, prévue de longue date, a permis aux deux clubs d’écouter les acteurs d’un secteur professionnel donné.

Que disent les responsables : « Tous les ans, on choisit une entreprise pour nous enquérir de ce qui s’y fait et faire la connaissance d’autres activités et professions qui ne sont pas forcément les nôtres. C’est dans ce cadre que nous avons effectué cette visite à Glo-Djigbé, parce que nous entendons beaucoup parler de la Zone industrielle de Glo-Djigbé », souligne le président en exercice du Rotary Club d’Abomey-Calavi, Jean-Paul Lègonou. « Nous avons été émerveillé », a-t-il dit. Depuis la maquette de toute la zone jusqu’aux usines, il a dit sa satisfaction de tout ce qui se fait à la GDIZ. « Nous avons vu que les usines sont classées par pool. Il y a une zone qui est réservée à tout ce qui est agro-alimentaire, une autre zone destinée au textile, une zone spécifique au cajou… », a-t-il ajouté. La visite a permis de mettre pied également dans des entrepôts, notamment celui de cajou. Là sont stockés des tonnes et des tonnes de sacs de cajou prêtes à être transformées. « Nos attentes sont plus ou moins comblées. Elles seraient beaucoup plus comblées le jour où nous allons nous rendre compte que tout cela est devenu fonctionnel et que tout ce que nous avons vu ira à terme », a-t-il affirmé. Il en est de même du président du Rotary Club de Cotonou Etoiles pour le mandat 2022-2023, William Mondé. « De visu, nous avons constaté que c’est une merveille, une vraie opportunité pour le Bénin. Je pense que si ce projet arrive à terme, le Bénin pourra véritablement s’éclore et permettre surtout aux Béninois d’avoir du travail», a-t-il indiqué. Quant aux participants eux-mêmes, ils n’ont pas manqué de montrer leur émerveillement. « Ce que nous avons vu aujourd’hui est impressionnant du point de vue de la conception », s’enthousiasme Landry Boya, past-président du Rotary Club d’Abomey-Calavi. « On s’engage sur un chemin de transformation prioritairement de nos produits agricoles pour les exporter et créer de la plus-value pour l’économie nationale », a-t-il ajouté.

Entre les lignes : En cours de construction depuis 20 mois, le projet de la Zone franche industrielle est prévu pour durer environ huit ans. Au moins trente-six investisseurs ont déjà signé un accord pour y investir et actuellement près de 7000 personnes travaillent dans l’enceinte. D’ici la fin de l’année, environ 15.000 personnes y seront. Ce projet géré par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie au Bénin (SIPI-Bénin) est financée en coopération avec Arise Group, un groupe singapourien. Mais actuellement, les investisseurs annoncés et ceux qui y travaillent déjà viennent de partout, du Bénin, de l’Inde, du Pakistan ou d’ailleurs. Sur les 1600 ha prévus, environ 400 ha sont exploités pour les usines de la première phase. La seconde phase en préparation est prévue pour couvrir à nouveau 400 ha.

Olivier ALLOCHEME