Soutenance de thèse de doctorat sur la prévention des conflits armés: Tachégnon Samuel Ahouandjinou décroche avec brio son grade de Docteur

Vues : 25

L’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur spécialiste de la sociologie du développement. Il s’agit de Tachégnon Samuel Ahouandjinou qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le mercredi 29 mars 2023, sur le thème : « rôle des organisations de la société civile dans la prévention des conflits armes en Afrique : cas de la République du Bénin de 1990 à 2015 ». C’est la salle de conférence Michel Boko de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire : Espace, Culture et Développement (EDP-ECD) qui a servi de cadre à cette soutenance en présence d’amis, proche et famille.

Ce que vous devriez savoir : Mention très honorable. C’est le délibéré du jury qui a sanctionné la soutenance de thèse de doctorat de Tachégnon Samuel Ahouandjinou. Il a été élevé à ce grade après avoir défendu une thèse sur laquelle il a travaillé durant 10 années à l’école doctorale, option sociologie du développement. La thèse est portée sur le thème : « Rôle des organisations de la société civile dans la prévention des conflits armes en Afrique : cas de la République du Bénin de 1990 à 2015 ». L’impétrant a mené les travaux de ses recherches sous la direction des Professeurs Albert Tingbe-Azalou et Cyriaque Ahodékon et a présenté ses résultats devant un jury international composé de 5 membres. Présidé par le Professeur Arnauld G. Gbaguidi, le jury est constitué de deux examinateurs dont les Professeurs Esse Aziangbédé Amouzou et Professeur Kokou Folly L. Hetcheli, tous deux de l’Université de Lomé et des rapporteurs Professeurs Albert Tingbe-Azalou et Cyriaque Ahodékon.

Que retenir de la thèse : Dans son document, le candidat Tachégnon Samuel Ahouandjinou a rappelé que la société civile béninoise a été marquée par des dysfonctionnements qui ont fait douter de sa capacité à jouer un rôle efficace dans la prévention des conflits armés. Mais en dépit de son passé (1960-1990) fait de coups d’Etat, de tentatives de coups d’Etat et d’une agression mercenaire armée, aucun des huit (8) risques de conflit armé que le Bénin a connus entre 1990 et 2015 n’a atteint le seuil fatidique. Cette situation, défend-t-il, peut être liée à l’offensive de la société civile car aucun desdits risques n’a été préservé de l’activisme citoyen. « L’absence des conflits est le résultat de l’activisme des acteurs de la société civile », a fait constater l’impétrant précisant que l’objectif général de sa recherche est d’analyser le rôle joué par les OSC pour éviter l’explosion des conflits armés au Benin de 1990 à 2015. La collecte des données a été menée auprès de 224 acteurs d’OSC et 29 personnes ressources dans les villes de Cotonou, Parakou et Porto-Novo. Il en est ressorti un inventaire des risques ayant présage des conflits armés, notamment les élections et l’existence de milices armées. Dans cette logique, a fait ressortir le candidat, l’activisme des OSC a été confronté à ces différents risques pour apporter sa contribution à la désescalade.

Quelle est l’observation du jury : Le jury a fait observer que son sujet est d’actualité et d’intérêt pour la paix sociale. Il a traité le sujet avec une bonne démarche méthodologique. Pour sa brillante présentation et la défense de ses idées, le candidat Tachégnon Samuel Ahouandjinou a été bien apprécié tant par ses encadreurs que par ses examinateurs sur le choix de son sujet. « Sa présentation a été bonne. L’impétrant a essayé de décrire et d’analyser le rôle que les organisations de la société civile ont joué au Bénin dans la préservation de la paix. D’abord, il a analysé le phénomène sur plusieurs années (1990-2015). Durant cette période, le Bénin a frôlé les conflits armés dans différentes occasions notamment à l’issue des différentes élections. Il a su prendre l’histoire, des faits palpables avec compétence du point de vue des normes de l’analyse scientifique et sociologique en particulier », a confié le Professeur Albert Tingbe-Azalou. Pour sa part, le Professeur Kokou Folly L. Hetcheli trouve que le sujet traite d’un problème crucial pour le développement du Bénin. Après avoir examiné son document, le jury l’a déclaré digne du grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en Sociologie/anthropologie dans la spécialité Sociologie du développement. Le tout nouveau docteur est né le 22 mai 1976, à Sèmè-Kpodji. Notons que cette soutenance qui s’est déroulée par zoom, a pris fin par la cérémonie de port de toge et les photos de famille.

Au terme de la soutenance, voici ce qu’a déclaré son directeur de thèse, Professeur Albert Tingbe-Azalou:

« L’impétrant a essayé de décrire et d’analyser le rôle que les organisations de la société civile ont joué au Bénin dans la préservation de la paix et par rapport aux différents conflits qui ont vu le jour au moment des élections et qui ont failli dégénérer en antagoniste. Ce que la société civile a pu faire pour la présentation de la paix. C’est de ça, il a été question fondamentalement. Sa présentation a été bonne. D’abord, il a analysé le phénomène sur plusieurs années (1990-2015). Le Bénin a frôlé les conflits armés dans différentes occasions notamment à l’issue des différentes élections qui ont été organisées dans notre pays. Il a su prendre l’histoire, identifier des faits palpables qui ont été analysés avec compétence du point de vue des normes de l’analyse scientifique et sociologique en particulier. Il a fait sortir des résultats, dégager des perspectives qu’il a présenté de façon éloquente au cours de cette session de soutenance de thèse ».

Alban TCHALLA