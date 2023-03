Redynamisation du partenariat entre le Bénin et la France: Talon reçoit  la Secrétaire d’État française Chrysoula Zacharopoulou

Vues : 4

La Secrétaire d’État française auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou séjourne au Bénin depuis le mercredi 29 mars 2023. Avec sa délégation, elle a été reçue en audience par le président de la République, Patrice Talon ce jeudi 30 mars 2023 au Palais de la Marina.

L’ audience s’est tenue en présence d’une délégation des autorités béninoises dont le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbenonci. En effet, la Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a présenté le point du suivi des engagements pris Emmanuel Macron lors de sa visite au Bénin les 27 et 28 juillet 2022. Ces engagements avaient porté sur la redynamisation de la coopération entre le Bénin et la France au plan culturel, touristique et de la formation technique et professionnelle. Les discussions au cours de cette audience viennent marquer la nouvelle vision du partenariat entre la France et les pays africains défendue par le président Macron. Une vision axée sur la jeunesse, l’innovation et la culture. Dans le domaine de la coopération culturelle, le Bénin et la France se sont mis en accord pour mettre en œuvre le projet : le Quartier culturel et créatif de Cotonou qui doit abriter, par ailleurs, le nouvel Institut franco-béninois. Pour ce qui est de la formation technique et professionnelle, la France travaille à accompagner le Bénin dans la construction de lycées techniques agricoles, de même que dans le cadre du projet de généralisation de l’enseignement agricole. La question de l’emploi des jeunes a été évoquée et bien d’autres projets actuellement en cours dans la capitale du Bénin notamment le « Projet Porto-Novo ville verte » de l’Agence Française de Développement qui prend en compte la réhabilitation des places Vaudou et des berges lagunaires. Saisissant cette occasion pour la Secrétaire d’État Zacharopoulou est revenue sur le partenariat entre Sèmè-City et de grandes Universités françaises. Également à l’actif de la coopération entre les deux pays. Pour sa part, le président Patrice Talon a souligné la question sécuritaire dans les pays du Golfe de Guinée. Les deux personnalités ont fait une évaluation de la situation. Sur ce plan, la France accompagne le Bénin en termes d’échange de renseignements, de formation et d’équipements.

