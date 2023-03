Institut Médias & Développement (IMD): Manlonhan Rodrigue Hode élu président du Conseil d’Administration

Vues : 2

Manlonhan-Rodrigue-Hode président du Conseil d’administration

L’Institut Médias & Développement (IMD) renaît de ses cendres après une longue période de léthargie. Ses membres se sont réunis, le samedi 25 mars 2023 à Cotonou, pour tenir leur Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). Le but visé pour eux est de relancer les activités de l’institut. A l’issue des travaux de leurs assises, ils ont élu Manlonhan Rodrigue Landine Hodé à la présidence du Conseil d’Administration pour un mandat de trois ans. Après avoir procédé au renouvellement des responsables des organes dirigeants de l’association, l’Assemblée Générale Extraordinaire a fixé aux nouveaux membres élus des objectifs clairs et précis. À la tête d’un bureau de 7 membres, le nouveau président du Conseil d’Administration, Manlonhan Rodrigue Landine Hodé a la lourde responsabilité de faire rayonner l’association au plan national et international. « L’IMD est une force d’idées et de propositions. Nous avons beaucoup à apporter, par la réflexion et l’action, dans les domaines d’intervention qui sont les nôtres », a déclaré Manlonhan Rodrigue Landine Hodé. Association à but non lucratif créée en 2008, l’IMD s’intéresse aux questions liées notamment à la Gouvernance, à la Paix et à la Sécurité, à l’Extrémisme violent et au Terrorisme, au Climat et à l’Environnement. Face aux enjeux majeurs de l’heure, elle a réitéré le ferme engagement de l’IMD à prendre une part active dans l’érection d’un monde de paix et de justice sociale. Il faut dire que le nouveau président du Conseil d’Administration, Manlonhan Rodrigue Landine Hodé est journaliste de profession et consultant-formateur en stratégies de communication et médias.

Alban TCHALLA