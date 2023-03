Restauration de la démocratie et libération des détenus politiques: Azannaï dégaine contre Talon, Yayi, les Démocrates, FCBE …

Vues : 20

A l’occasion d’un point de presse tenu le 27 mars 2023, autour du thème : « Situation des détenus et exilés politiques : responsabilités et conséquences de la compromission », l’ancien ministre Candide Azannaï a déploré le combat qui se mène pour libérer les détenus et faire revenir les exilés. Il s’est indigné contre Les Démocrates, qui attaquent le président Talon en lui proposant dans le même temps une loi d’amnistie. « Comment quelqu’un veut vous aider et vous attaquez la personne. Vous comprenez déjà qu’ils sont dans une autre dimension. Ils ne sont pas dans la dimension de l’intérêt général. Ils font du théâtre », fait-il savoir. Pour lui, les démarches de Yayi et Soglo demeureront « improductifs » dans la mesure où une seule retombée, confie-t-il « est la substitution du parti FCBE du parti Les Démocrates ». A cet effet, la résistance dont il fait partir, exige « la libération de tous les détenus politiques et la levée de tous les obstacles ce qui peut entraver le retour de tous les exilés politiques ». « C’est pour nous des exigences incompressibles et légitimes. Nous devons interroger la responsabilité de Boni Yayi et Nicéphore Soglo » lâchel’opposant. Candide Azannaï pense qu’aucune solution fiable ne peut être attendue de l’opposition. C’est-à-dire des partis Démocrates, MPL, FCBE et autres. Selon lui, c’est intensifier la résistance nationale et pacifique, de tenir un dialogue assorti par préalable de la décrispation par la mise en liberté et sans délai de tous les détenus politiques et la levée de tous les obstacles du retour apaisé de tous les béninois poussés à l’exil pour des raisons politiques. Il condamne la « commercialisation » de la situation actuelle des détenus et exilés et déplore une « compromission ». Le président de Restaurer l’espoir demande par ailleurs, l’abrogation de la loi 2022-19 d’octobre 2022 modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin dite loi de suspension des peines. Aussi, il appelle les forces politiques à se désolidariser du pouvoir et à rejoindre la résistance.

Alban TCHALLA