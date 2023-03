Lutte contre la pollution l’environnementale: L’ABE démarre officiellement sa campagne de sensibilisation

Vues : 4

Vue d’ensemble des participants avec les responsables de l’ABE

Au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, le Directeur général de l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE), François Corneille Kèdowidé a lancé le mardi 28 mars 2023, la première session d’information et de sensibilisation des promoteurs d’unités de production artisanale, industrielle et hôtelière sur la pollution environnementale. L’évènement a eu lieu au ministère du cadre de vie et du développement durable. Cette session d’information et de sensibilisation initiée par l’ABE, va se dérouler en 4 phases dans tous les départements. Elle sera suivie de la vulgarisation des textes réglementaires y afférente. La première des quatre sessions a regroupé au ministère du cadre de vie, les promoteurs des industrie, hôtel, bar, confessions religieuses des départements du Littoral et de l’Atlantique. Les trois autres sessions se dérouleront avec les mêmes acteurs à Porto-Novo pour le compte des départements de l’Ouémé et du Plateau, à Bohicon pour le compte des départements du Zou/Collines et Mono/Couffo, à Parakou pour le compte des départements du Borgou/Alibori et de l’Atacorat/Donga.

En effet, le cadre sain constitue une priorité pour le gouvernement dont le souci permanent est de garantir la protection de l’environnement et partant de la sauvegarde de toutes les ressources fauniques et floristiques. C’est fort de cela que l’Agence Béninoise pour l’Environnement a initié quatre sessions d’information et de sensibilisation des promoteurs d’unités de production artisanale, industrielle et hôtelière sur les pollutions environnementales. Ces sessions visent à assurer non seulement une large information sur les impacts des pollutions sur l’environnement et la santé humaines, mais aussi une vulgarisation des textes qui aideront les participants à comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles il faut protéger l’environnement. « C’est pour amoindrir les effets des pollutions de l’air et de l’eau que la présente session de formation et de sensibilisation des promoteurs d’unités de production industrielle, artisanale et hôtelière et autres », a précisé le Directeur de la régulation et du contrôle de l’environnement, Euloge Lima. Pour le Directeur général de l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE), François Corneille Kèdowidé, les procédés utilisés dans l’artisanat, industrie et dans les hôtels conditionnent la nature des rejets liquides, gazeux et sonores qui ont des impacts négatifs. «Ces impacts négatifs liés au rejet des eaux usées, à l’émission de polluants gazeux et particulièrement aux nuisances sonores sont entre autres la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, la contamination des espèces aquatiques, l’intoxication alimentaire, la destruction de la couche d’ozone, les maladies respiratoires », fait-il savoir. Trois communications ont été présentées au cours de cette première session. La première est intitulée : état des lieux sur la pollution de l’eau, de l’air et des écosystèmes au Bénin et leurs impacts sur la santé des populations. La deuxième communication est la présentation des différents processus ou démarches pour l’obtention des permis de déversement ou des permis d’émission atmosphérique. Une troisième communication a été portée sur la pollution sonore et ses impacts sur la santé humaine. Il faut dire qu’au terme de ces sessions, près de 150 à 200 participants seront sensibilisés sur les méfaits de la pollution environnementale.

Alban TCHALLA