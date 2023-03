1ère étape du Festival « Mon hymne national dans ma langue »: Pari gagné par Roberto Ewassadja et son équipe à N’dali

Vues : 4

Roberto Ewassadja, promoteur du festival

Le concours pour le festival international de chants et danses traditionnelles « Mon hymne national dans ma langue » a démarré depuis le samedi 25 mars, dernier à N’Dali en présence du maire de la commune, parrain de l’événement. En langue Bariba, les élèves du Ceg2 N’Dali ont chanté avec perfection l’hymne national du Bénin et ont ainsi remporté la victoire contre les élèves des Ceg Ouenou, Ceg1 N’Dali et les élèves du centre Barka. Après le Bariba à N’Dali qui a soldé par la victoire du CEG2 N’Dali, c’est Natitingou qui accueille la 2ème manche de la 1ère étape de la 1ère activité marquant les 10ans d’anniversaire de l’école de danse. Les apprenants vont chanter l’hymne national en Ditamari, le mercredi 5 Avril 2023, à 10h à la maison des jeunes de Natitingou. Cette compétition va opposer 6 établissements que sont : Ceg1 Natitingou, Ceg2 Natitingou, Ceg Yimporima Natitingou, Cca Natitingou, Ceg Boukoumbé et le Ceg Cobly. Ensuite, suivra la 3ème et dernière manche de la 1ère activité dans le sud, du 7 au 8 Avril 2023. L’évènement se tiendra à Cotonou en Fongbé, ceci entre 8 collèges. Il s’agit du Cs Les Erudits de Togba, Ceg1 Godomey, Cs La Gloire de Allada, Ceg Les pylônes de Cotonou, Ceg Agbokou de Porto-novo, Ceg1 Ouèssè-Wogoudo, Ceg2 Ouèssè-Wogoudo et du Ceg1 Zogbodomey.