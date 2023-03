Wilfried Léandre Houngbédji à propos de la polémique sur un 3è mandat: “Talon partira par la grande porte en 2026…”

Vues : 2

Voici l’intégralité des propos du porte-parole du gouvernement sur la question

Le président de la République, Patrice Talon ne veut pas briguer un troisième mandat. Telle est l’assurance que donne le Secrétaire Général adjoint du gouvernement et Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Face à la presse ce vendredi 24 mars 2023, il a clairement apporté une lumière sur cette question qui taraude plus d’un depuis quelques jours. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, autant il y a des gens qui sont contre, autant il y en a qui sont pour et qui ont chacun leurs raisons. « Et, c’est leur droit. Il a rappelé que dans les années 2004, 2005, 2006, il y avait des lieutenants du président Kérékou qui appelaient à son maintien au pouvoir. Sous le président Yayi dans les années 2014, 2015 et 2016, il y en avait qui « s’employaient visiblement ou non à faire en sorte de lui faire jouer les prolongations à la tête du pays ». « C’est de la liberté d’expression, c’est de la liberté d’opinion », affirme-t-il avant de faire comprendre que chaque fois que le président lui-même avait déjà dit, c’est son second mandat. « Il l’a dit et répété », a déclaré le Secrétaire Général adjoint du gouvernement. A l’en croire, Talon a renforcé les clauses de limitation de mandat dans la Constitution en disant que nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République. « Cette Constitution a été plus loin en disant que la révision effectuée n’instaure ni une nouvelle République, ni une nouvelle Constitution », précise-t-il avant de donner rendez-vous aux Béninois en 2026. « Laissez les politiciens faire leur débat politique. Prenez-rendez-vous. Vous verrez comment le président Patrice Talon sortira par la grande porte. L’opinion nationale et internationale retiendra qu’un président de la République populaire, en fin de mandat décide de se conformer scrupuleusement à ce que la constitution en vigueur en ce moment a prévu. C’est ça le plus important », a confié Wilfried Léandre Houngbédji. Même si toute la classe politique se réunit pour dire qu’il faut que Talon continue, Wilfried Léandre Houngbédji ne voit aucun mal dans cette proposition. « C’est son droit », fait-il observer.

Voici l’intégralité des propos de Wilfried Houngbédji sur la question

« Ce genre d’activisme politique est plutôt saisonnier. Vous avez dû observer dans les années 2004, 2005, 2006, combien il y avait des lieutenants du président Kérékou qui appelaient à son maintien au pouvoir. Vous avez vu sous le président Yayi combien s’employaient visiblement ou non à faire en sorte de lui faire jouer les prolongations à la tête du pays. C’est de la liberté d’expression, c’est de la liberté d’opinion. Autant, il y a des gens qui sont contre, autant il y en a qui sont pour et qui ont chacun leurs raisons. J’entends des Béninois qui considèrent que depuis 2016, il n’y a rien de bon qui se fait dans le pays. C’est leur droit. Peut-être parce qu’ils pensent que s’ils étaient là, ils auraient faire mieux ou autrement. Il y en a parmi eux qui pensent que le président Talon ne devrait pas faire un jour de plus au pouvoir. C’est leur droit aussi de le penser. Comme ceux qui pensent même si la Constitution dit bien qu’au Bénin, nul ne peut de sa vie, effectuer plus que de deux mandats présidentiels, s’il y en a ceux qui pensent que ce texte peut être touché pour permettre au président Talon ou à un autre demain de faire les 3 ou 4 ou 5 ou 10, c’est leur droit de le penser. Ce qui est important de retenir ici, c’est que contrairement à 2004, 2005 et 2006, contrairement à 2014, 2015 et 2016, aujourd’hui, il y a une ligne claire que le président de la République a tracé. C’est mon second mandat. Il l’a dit et répété. Le président Talon, c’est un homme d’honneur. Et vous verrez, comment le président Talon quand bien même en 2026, je parie qu’il sera au faîte de la gloire du fait des réalisations majeures qui seront davantage renforcées, vous verrez comment il sortira par la grande porte. Ce qui va davantage grandir notre pays. Et l’inscrire définitivement au rang des grandes démocraties parce que l’opinion nationale et internationale retiendra que voilà un président de la République super populaire en fin de mandat, qu’on appelle même à prolonger son bail à la tête du pays, mais qui décide se conformer scrupuleusement à ce que la constitution en vigueur a prévu. Et c’est ça qui est le plus important. Chaque fois que vous entendez ces personnes, opposez-leur ce que le président Talon lui-même avait déjà dit ».

Alban Tchalla