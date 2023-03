Visite à la caserne de Dessa et sur les logements militaires: Le président Talon dope le moral des Forces Armées

Vues : 3

Les sites de construction de logements au profit des militaires d’Allada et de Ouidah ainsi que la caserne de Dessa (Allada) ont été visités par le Chef de l’État, Patrice Talon le jeudi 23 mars 2023. Le but est constater l’évolution des sites de construction de ces logements militaires et de s’enquérir d’éventuels dysfonctionnements à la caserne de Dessa. En marge de sa visite, il a eu une séance de travail avec le Haut Commandement militaire.

Visite guidée de Talon et sa délégation sur les sites en construction

A la caserne de Dessa : Installés dans la commune d’Allada, la caserne de Dessa est une enceinte militaire occupée depuis quinze mois par la Garde nationale. Dès son passage sur les lieux, le président Patrice Talon et sa délégation, ont été guidées de l’infirmerie aux ateliers en passant par les bâtiments administratifs, la cantine, les dortoirs, le stand de tir simulé, le local de tir, l’armurerie et les espaces verts. De sa préoccupation de l’entretien des lieux, le Chef de l’État, Patrice Talon a relevé des insuffisances au niveau de certaines installations et a fait des propositions de réaménagement. En ce qui concerne les dysfonctionnements, il a donné des instructions afin que des corrections soient apportées dans un bref délai.

Quid des logements militaires : S’agissant des sites de construction de logements militaires à Allada et à Ouidah, le président de la République a demandé que les ajustements soient faits afin que les infrastructures, une fois livrées, soient d’une qualité irréprochable. Ce projet de construction en cour est une initiative du gouvernement, visant à moderniser les équipements et les infrastructures des Forces Armées béninoises et à satisfaire les besoins induits par la construction de nouvelles infrastructures militaires. Les travaux très avancés seront livrés en juin 2023.

Entre les lignes : En marge de cette visite, Talon a eu une séance de travail avec le Haut Commandement militaire. Saisissant cette occasion, il a partagé avec les Hauts Gradés, sa vision de l’armée béninoise, les efforts du Gouvernement pour prévenir les mouvements transfrontaliers de terroristes et endiguer le flux de combattants terroristes tout en améliorant la sécurité et la gestion des frontières. Le président Talon a galvanisé la troupe et a rassuré l’a de l’entière disponibilité du gouvernement à l’aider à réussir dans la lutte contre l’extrémisme violent. « Le Bénin est allé jusqu’à signer un accord militaire avec le Burkina-Faso pour traquer les terroristes sur son territoire », a-t-il laissé entendre.

Alban Tchalla