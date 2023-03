Tournoi challenge entreprises et institutions: Les quarts de finalistes connus, Presse Fc absente

Vues : 1

Une phase de jeu lors du match MTN- Presse Fc

L’édition 2023 du tournoi Challenge Entreprises et Institutions organisé par l’Association Sacr est arrivé au terme de la première phase. Ce qui permet de connaitre les affiches des quarts de finales.

Engagé le dimanche 12 mars 2023, le tournoi qui regroupe les travailleurs des entreprises et des institutions a connu la fin de sa phase de poules. La rencontre s’est tenue le dimanche 26 mars 2023, sur le terrain du campus d’Abomey-Calavi. Et des 12 équipes en lice, seules 8 peuvent continuer l’aventure. Il s’agit de Mtn, Cnss, Nobila Assurance, ANDF, As Trésor, La représentation Libanaise, APM Terminals et AC Finances. Les dernières de ces différentes formations ont validé leur billet à l’issue de la dernière journée de la phase de groupe disputée le dimanche 26 mars 2023. ASC Trésor dans le groupe C avait besoin d’une victoire pour se faire compter dans la liste et l’a obtenu devant Moov Africa par le score de 5 buts à 0. Ce résultat permet à l’équipe du réseau de téléphonie mobile de totaliser 4 pts et se classe 2e derrière APM Terminals qui en totalise 5, après son nul 2-2 avec As Foncier qui se qualifie également en étant un des meilleurs 3e, avec 4 points. Dans le groupe B, la Cnss en s’imposant 2-1 à la Représentation libanaise a pris la 1ère place du groupe avec 7 pts. Mais la représentation libanaise se qualifie tout de même tout comme AC Finances. Dans la poule A, C’est Nobila Assurance en battant (2-1) les champions en titre, Mtn, qui a pris la première place de ladite poule devant son adversaire avec qui, il se qualifie pour les quarts de finale.

Presse Fc, classée dans cette même poule n’a pas pu s’offrir une place à cette étape. Après deux défaites, l’équipe des journalistes avait besoin d’une victoire pour espérer faire partie des deux formations repêchées. Mais, face à As Aéro, elle n’y est pas parvenue. La faute à un match nul (1-1) enregistré lors du 3e et dernier match. L’équipe s’en sort avec un bilan de 3e place avec 1 nul et 2 défaites.

A souligner que suivant le programme de la compétition, les quarts de finales se joueront le dimanche 3 avril, à partir de 7h30 minutes, toujours sur la pelouse du terrain de sport de l’UAC.

Voici les affiches des quarts de finales

7h30 Nobila Assurance-ANDF

7h30 CNSS-Rep Libanaise

9h00 APM Terminals-MTN

9h00 AC Finance-AS Trésor

Anselme Houénoukpo