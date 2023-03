Pour libérer de prison Madougou, Aïvo et consorts: Les Démocrates initient une proposition de loi spéciale portant amnistie

Vues : 3

Eric Houndété, président du parti LD

Conformément à l’article 98 de la Constitution, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et abandon de poursuites judiciaires au profit des personnes politiques en prison ou en exil. Ils l’ont fait savoir à la faveur de leur conférence de presse tenue le vendredi 24 mars 2023. Cette proposition de loi comporte deux (02) titres avec neuf (09) articles. Le titre 1 concerne l’amnistie des personnalités politiques en prison, des détenus politiques et tous ceux qui bénéficient d’une liberté provisoire. Le titre 2 a pour objet l’amnistie et ou l’abandon de poursuites judiciaires à l’encontre de personnalités politiques béninoises vivant en exil. A cet effet, le parti Les Démocrates invite le peuple béninois, la société civile, le clergé, la Conférence épiscopale du Bénin, l’Union Islamique du Bénin, les dignitaires des cultes endogènes, les rois et têtes couronnées à soutenir cette proposition de loi pour son aboutissement. De même, les députés de la mouvance sont exhortés à faire passer cette loi dans l’intérêt du Bénin, ainsi que le président Patrice Talon à œuvrer pour son aboutissement heureux. Il faut dire qu’au nombre de ces leaders politiques pour lesquels Les Démocrates demandent une amnistie, figurent : Valentin Agossou Djenontin, Léhady Vinagnon Soglo, Komi Koutche, Sébastien Germain Ajavon, Fatouma Amadou Djibril, Amissétou Affo Djobo, etc…

Alban Tchalla