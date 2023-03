Œuvres sociales: Le Rotary Club de Godomey se mobilise pour le CEG 2 Godomey

Vues : 1

Photo de famille des membres du Rotary Club de Godomey

A peine créé, le Rotary Club de Godomey se lance dans des activités sociales. Il a organisé une cérémonie de collecte de fonds en vue de la construction de toilettes au profit du CEG 2 Godomey. L’événement a eu lieu ce samedi 25 mars 2023 à travers un diner de gala qui s’est tenu à la salle des fêtes St Charbel de Cotonou. A l’occasion, outre les membres du nouveau club Rotary, étaient présents, les autorités administratives des villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi, les responsables des clubs Rotary venus en soutien ainsi que de nombreux parents et amis des nouveaux promus. Le dernier né des clubs Rotary du Bénin a d’abord présenté ses membres ainsi que sa charte d’admission.

De quoi s’agit-il : Le dîner de gala organisé par le Rotary Club de Godomey s’est tenu dans une ambiance festive. C’est en effet de façon officielle que ce nouveau club composé de 31 membres, se présente au public tout en dévoilant sa charte d’admission au sein du club très sélectif des Rotary clubs du Bénin. A cet effet, le gouverneur du District 9102, à travers son représentant spécial, Spéro Hounkpè, a délivré un message d’exhortation aux nouveaux promus qui entrent dès lors dans « la plus prestigieuse des organisations humanitaires du monde », selon ses mots. C’est le 07 novembre 2022 que la charte d’admission du Rotary Club de Godomey a été signée. Elle a été remise au président de ce nouveau club le 1er février dernier avant d’être ainsi présentée au public au cours de ce diner de gala. Le gouverneur a demandé aux membres du nouveau club d’agir en conformité avec le mot d’ordre 2022-2023 du Rotary Club : Diversité-Equité-Inclusion, et de sa devise qui est « Servir d’abord ». La présentation de cette charme apparait comme l’heureux aboutissement d’un long travail de préparation qui a duré plus d’un an. « Je suis très fier de vous », a indiqué le gouverneur aux nouveaux membres et à leur président. Il les a exhortés à donner chacun le meilleur de lui-même. Quant à la présidente du Rotary Club Les Cocotiers, qui a parrainé le nouveau club, elle a exhorté les membres à tenir ferme leur engagement de servir. « Chers nouveaux membres, a-t-elle lancé, vous avez adopté cette famille de votre gré. Que rien ne vous détourne de votre engagement », a-t-elle dit. Le président fondateur du Rotary Club de Godomey, le Professeur Gratien Godonou Sagbo n’a pas manqué de renouveler son engagement ainsi que celui des autres membres du club à servir les idéaux de l’organisation.

Quel est le projet phare ? Aussitôt né, le Rotary Club de Godomey a lancé un certain nombre d’initiatives dont la plus importante est la construction d’un module de toilettes au profit du CEG 2 de Godomey. Ce collège qui compte 2600 apprenants ne dispose que de deux latrines, ce qui constitue une menace pour la santé des élèves. Elèves et enseignants ont lancé un cri de cœur pour que la communauté vienne à leur secours. Le Rotary Club de Godomey s’est lancé dans ce projet qui coûte pas moins de six millions de FCFA. Une œuvre d’art mise aux enchères a permis de récolter une partie des fonds nécessaires, mais il reste encore davantage pour boucler le projet.

Entre les lignes : Le Rotary club de Godomey est le 32ème et dernier né des clubs Rotary du Bénin. Son action en faveur des élèves du CEG 2 Godomey entre dans l’un des axes stratégiques du club relatif à l’eau et à l’assainissement. Le Rotary International est le premier partenaire de l’OMS pour la lutte contre la poliomyélite.

Olivier Alocheme