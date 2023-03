Lutte contre le terrorisme: La Chine offre des drones de combat à l’armée béninoise

Vues : 2

Le ministre de la défense, Alain Fortunet Nouatin recevant le métériel de l’ambassadeur de la chine près le Bénin

Le Bénin reçoit le soutien de la Chine pour lutter efficacement contre les attaques djihadistes. Il s’agit de drones de reconnaissance et de combat dont la cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Défense Nationale, Fortunet Alain Nouatin, le vendredi 24 mars 2023, en présence du Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises. Ces drones de Type PMR-50 de la société Norinco sont équipés de lances grenades et autres munitions. Pendant la remise du matériel, l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao a salué la qualité des relations entre le Bénin et son pays. Il a reconnu par la même occasion la bravoure et le professionnalisme de l’armée béninoise dans le cadre de sa lutte contre les groupes armés pour la sauvegarde et la protection des biens vitaux du pays.

« La Chine est un ami du Bénin, voilà plus de cinquante ans que dure cette amitié. La coopération militaire occupe une part importante dans cette coopération et la Chine continuera d’apporter assistance et les appuis nécessaires au gouvernement du Bénin dans ses efforts pour la défense de l’intégrité de son territoire », a-t-il laissé entendre. Après réception, et signature des documents de cession, le Ministre de la Défense Nationale a remis le matériel au Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises. Il a, par la suite, remercié la Chine pour ce don qui permettra aux soldats béninois de multiplier leurs interventions et stratégies. Le ministre Fortunet Alain Nouatin et les autorités ont assisté à un vol de démonstration des drones.

Il faut souligner que ce n’est pas la première fois que la Chine appui les militaires béninois. En 2018, ils avaient bénéficié d’importants lots de matériels notamment des bus, des camions citernes, des camions de transport logistique ainsi que de transport de troupe et du matériel d’armements et de munitions. À cela s’ajoutent les diverses formations organisées au profit du personnel militaire.

Assise Agossa