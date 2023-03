Éliminatoires CAN Côte d’Ivoire 2024: Les Guépards pour sauver l’honneur demain à Kigali

Le Bénin, contrairement à ce qui était annoncé, va jouer la 4 e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2024, le mardi. Mieux, l’équipe se déplace à Kigali, pour y jouer le Rwanda. Un match que les hommes de Gernot Rohr sont tenus de gagner pour finalement avoir leur première victoire dans ces éliminatoires. Puisque, après 2 échecs, ils n’ont pas pu se montrer conquérants devant les Amavubis au stade Gmk de Kouhounou lors du match allé de cette double confrontation. Les deux équipes s’étaient séparées dos-à-dos (1-1). Ce qui maintient les Guépards à la dernière place de leur groupe après 3 matchs. Une situation qu’ils sont appelés à corriger ce mardi à Kigali. Et cela passera nécessairement par une victoire qui relancera le pays puisqu’il prendra la 2 e place avec 4 points au Mozambique si jamais, les Cranes laminés par les Lions du Sénégal (5-1) à Dakar, ne parvenaient pas à s’offrir le moindre point au match retour.

