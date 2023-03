Journée internationale des droits de la femme: Les Amazones du parti Moele-Bénin célèbrent la Jif 2023 avec faste

Vues : 6

Jacques Ayadji, Président du parti Moele-Bénin

De quoi s’agit-il : Les femmes du parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele Bénin) ont célébré en différé la journée internationale des droits de la femme le samedi 25 mars 2023 au siège du parti à Cotonou. La célébration a été faite en présence du président du parti Jacques Ayadji et marque la première sortie officielle des femmes militantes du parti Moele Bénin après les législatives de janvier 2023. Venues de toutes les circonscriptions électorales, elles ont afflué le siège du parti Moele Bénin pour célébrer la Jif 2023 autour du thème : Pour un monde digital: innovation et technologies pour l’égalité des sexes. Ainsi, sous le leadership du président Jacques Ayadji, elles ont mis à profit cette journée pour renforcer à nouveau leur capacité en matière de leadership politique et mieux s’apprêter pour les élections de 2026.

Que disent les autorités : Dans son mot d’ouverture, la présidente de la commission femme du parti, Dr Emilia Azalou-Tingbé a d’abord salué la valeur qu’accorde le président Jacques Ayadji à la femme moelienne en particulier et la béninoise en général. «Il croit en nous et en notre potentiel de même qu’en notre capacité à contribuer au progrès du Bénin de notre continent et de l’humanité », a-t-elle laissé entendre. Cela se remarque d’ailleurs poursuit-elle du fait que le parti Moele Bénin a présenté sur sa liste de candidature aux élections législatives 2023, 33% de femmes dont des titulaires. Les activités entrant dans le cadre de cette journée internationale des droits de la femme ont été centrés sur le thème : ‘’Digitalisation et leadership politique des femmes’’. Selon la présidente de la commission femme du parti, Dr Emilia Azalou-Tingbé, «il s’agira pour nous de saisir les innombrables opportunités qu’internet et les réseaux sociaux nous offrent en tant que femmes politiques dans un monde de plus en plus digitalisé».

Les amazones de Moele-Bénin fortement mobilisées

Elle a pour finir remercié le chef de l’Etat Patrice Talon pour sa sollicitude particulière envers les femmes et pour toutes les dispositions législatives réglementaires de protection et de promotion de la femme en vigueur au Bénin. Ayant fait l’honneur de sa visite pour soutenir ses braves femmes militantes, le président du parti Jacques Ayadji a d’entrée, remercié les heureuses du jour pour leur rôle qualitative dans le fonctionnement du parti. Il a tenu également salué leur participation aux élections législatives qui a valu au parti Moele-Bénin la voix de plus de 56.000 béninois. « Je voudrais nous féliciter pour cette première participation aux élections de 2023. Moele-Bénin, dans son cheminement n’a pas échoué, Moele-Bénin a gagné ces élections », acclame Jacques Ayadji. Tout en souhaitant une bonne fête à ses amazones, le président leur a confié une importante mission pour mettre fin à « la ploutocratie » et épargner le Bénin d’ « un avenir sombre ». « Il faut que vous commencez par garder dans vos entrailles des militants et militantes. Notre pays est à la recherche de militants qui contre vents et marées suivent leurs idéaux », a-t-il conclu.

Entre les lignes: Cette cérémonie qui se veut une journée de réflexion pour les femmes militantes de Moele-Bénin leur a permis d’être aguerries sur l’importance des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour les femmes politiques. C’est l’amazone Lucrèce Dègla qui a animé cette communication aux femmes du parti de la vague bleue. Cette belle cérémonie était aussi empreinte d’une bonne prestation des jeunes filles du 19ème arrondissement membre du parti.

Assise Agossa