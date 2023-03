Vernissage Exposition ‘’Ikpinlè’’: Stéphane Bossart révèle la culture béninoise à travers la photographie

Vues : 42

Stéphane Bossart, Artiste photographe

L’artiste photographe béninois Stéphane Bossart a encore une fois dévoilé ses talents de photographe nonpareil à travers un vernissage exposition d’une kyrielle d’œuvres photographiques. C’était dans la soirée du jeudi 23 mars 2023 à Novotel hôtel de Cotonou.

Que retenir : Il s’agit au total de 33 photographies qui mettent à l’honneur l’histoire et la culture béninoise. Selon l’artiste, cette exposition marquant la 7eme édition de la Nov’art, est le résultat d’un long parcours, d’une odyssée qu’il a entamé depuis trois ans. A l’en croire, cette exposition dénommée Ikpinlè qui signifie ‘’source’’ en Yoruba, reflète la richesse et la complicité d’un pays au multiple facettes de la cité lacustre de Ganvié et de ses amazones à la tradition de Fa dans le Vodoun. Cette série de photographie rend également hommage aux femmes de Ganvié, aux allures de guerrières aquatiques tout en présentant un portrait intime de la vie quotidienne à Ganvié. « Dans cette série, je mets l’accent sur tout ce qui est culture tourisme, religion au Bénin. On ne peut pas parler de cette histoire de Ganvié sans mettre en lumière les habitants de ce village lacustre », souligne l’artiste indiquant qu’à travers ce vernissage, c’est toute une histoire qui a été écrite.

Entre les lignes : A travers 33 œuvres photographiques, Stéphane Bossart a présenté et préservé le visage des amazones aquatiques de Ganvié, en dévoilant un regard pudique sur le Fa, les lieux et les détails des gestes de Bokonon (consulteur de Fâ). Le choix d’exposer certains paradigmes liés à la religion Vodoun est selon l’artiste photographe Stéphane Bossart, un moyen d’extérioriser la place du Vodoun et du Fâ dans la tradition béninoise. Il faut noter que la cérémonie a connu la présence d’éminentes personnalités dont le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola qui a passé au crible avec l’artiste toutes les œuvres exposées.

Qui est Stéphane Bossart : Artiste photographe béninois, il développe son talent autour de la vie sociale, culturelle et contemporaine en Afrique. Stéphane Bossart est également le promoteur du Phot’Art Afro Festival, qui est un festival de la photographie d’art contemporaine au Bénin. Attiré par la documentation, la découverte et les rencontres, il parcourt différents pays africains afin d’exposer les visages et les paysages multiples de la région. Résidant entre France et le Bénin, il développe sa pratique photographique entre l’Europe et l’Afrique. Son travail est primé et reconnu au niveau international. Il a notamment remporté le prix du meilleur photographe d’Afrique de l’ouest au Togo en 2018, une distinction d’honneur du meilleur photographe à la nuit de la diaspora à Paris en 2018, ainsi que le prix du meilleur photographe africain aux « African talents awards en Côte-d’Ivoire en 2019. Plus récemment Stéphane BOSSART a remporté le second prix du concours « calling across the distance » organise par Emergent art space en Californie et le grand prix africain de la photographie a la tournée africaine de la coopération (tac).

Assise Agossa