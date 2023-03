Initiative ‘’Osez l’entreprise’’: La CCI-Bénin présente les opportunités qu’offrent les CGA aux jeunes entreprises

Vues : 2

De jeunes entreprises nouvellement créées ont été entretenues le vendredi 24 mars 2023 sur les avantages qu’offrent les Centres de Gestions Agréés (CGA) pendant leur première année d’existence. C’est dans le cadre du troisième rendez-vous mensuel de l’initiative dénommée, ‘’Osez l’entreprise’’ qui vise à accueillir et à offrir aux chefs d’entreprises, les informations utiles et les outils nécessaires à la pérennité de leurs activités. Cette rencontre entre entrepreneurs qui est une initiative de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) s’est déroulée au siège de l’institution consulaire. Cette séance d’échange selon l’assistante à la coordination de l’observatoire de la CCI-Bénin, Liliane Johnson, « permettra aux jeunes entreprises de mieux comprendre le monde entrepreneurial, de découvrir les modalités d’accompagnement disponible, d’explorer de nouvelles opportunités et de se mettre en relation avec leurs pairs afin de tisser des liens de partenariat avantageux ». A l’entendre, c’est une occasion unique pour chaque promoteur de se familiariser avec les défis et les réflexes nécessaires dans le monde des affaires. Au cours de la séance, les participants ont été entretenus sur le fonctionnement du centre de gestion agrées (CGA). Le directeur général dudit centre, Cédric Koudandé a présenté aux jeunes entrepreneurs, les avantages qu’ils ont à adhérer au CGA. « Lorsque les jeunes entreprises adhèrent au centre de gestion agrée, ils sont suivis du point de vue comptable fiscal et social et les honoraires qu’ils paient sont assez bas parce que l’Etat subventionne le CGA à travers le ministère des finances et de l’économie », explique-t-il. Pour le directeur de cabinet du centre d’étude de recherche, de management et de la qualité, Dr Jonas Fassinou, cette réunion a été d’une importance capitale puisqu’elle lui a permis de savoir que les jeunes entreprises nouvellement crées, ont certains droits et aussi des obligations. « L’avantage pour les jeunes entrepreneurs, pour faire face à leurs défis, est de s’affilier au CGA afin de pouvoir gérer leur première année en ce qui concerne la gestion de leur entreprise », ajoute-t-il.

Il faut noter que, le but visé par la CCI Bénin à travers l’initiative « Osez l’entreprise » est d’informer les entreprises nouvellement créées sur les opportunités et services d’accompagnement mis à leur disposition, et répondant à leurs attentes ; et les mettre en relation avec les différentes structures privées et publiques chargées de la promotion de l’entrepreneuriat.

Assise Agossa