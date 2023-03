Désignation du premier responsable du Conseil communal : Yaya Idrissou aux commandes de la mairie de Djougou

Vues : 510

Yaya Idrissou, nouveau maire la ville de Djougou

A la suite de l’élection de Malick Gomina à l’Assemblée nationale, puis de sa démission du poste de maire de la ville carrefour, le Conseiller communal, Yaya Idrissou est désigné pour conduire les destinées de la commune de Djougou, chef-lieu du département de la Donga. La cérémonie officielle d’installation du nouveau locataire de l’hôtel de Ville de Djougou sera présidée par le préfet de la Donga Monsieur Iliyassoum AÏNIN, ce jeudi 23 mars 2023. Ancien militant de l’alliance ABT et membre fondateur du Bloc Républicain, Yaya Idrissou a eu la confiance de toutes les têtes couronnées, des sages, de la jeunesse de sa localité, ainsi que du leader charismatique du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire général national du parti, pour occuper le fauteuil du maire de la ville. Conseiller élu dans l’arrondissement de Kolokondé, il siège depuis 2020 au Conseil communal de Djougou.

Le tout nouveau maire est le Directeur Général de ABISSA Consulting. Un poste qu’il occupe depuis 2015.

Il faut rappeler que, nanti d’un Baccalauréat décroché au Collège d’enseignement général de Djougou, Yaya Idrissou poursuivi ses études supérieures au Canada de 1991 à 1994, où il obtient un diplôme de BAC en Administration, l’équivalence de la Licence professionnelle. Il s’est installé ensuite à New York aux Etats-Unis, où il a bossé à l’aéroport JFK et suivi en même temps des formations en assurance pour travailler par la suite, dans ce secteur également. Durant ce séjour il a côtoyé de nombreux hommes d’affaires et est rentré au pays en 2006 en vue d’y attirer ses nombreux amis financiers.

Mais avant de voyager pour ses études à l’extérieur, Idrissou Yaya avait d’abord entamé des études en Sciences de Gestion à la FASJEP à l’Université Nationale du Bénin.

A son retour au pays de 2006, il devient représentant de la Compagnie Sea Lion au Bénin. Son expérience au District Manager of Monumental life insurance Fort Wayne Indiana (USA) lui a été d’un grand secours en matière de gestion des opportunités. A ce poste, il a assuré la conception et l’installation des réseaux, la maintenance et la coordination des projets.

Il essaya de toutes ses forces, d’introduire au Bénin, de puissants groupes financiers.

C’est en 2016, que ce natif de Kolokondé, rentré des Etats-Unis, occupera les fonctions de Directeur Général de l’Office de Gestion des Projets du Programme Alimentaire Mondial (OGP/PAM), une structure sous tutelle du ministère du plan et du développement, de 2016 à 2018.

Il se réinvestira par la suite, dans ses affaires privées et davantage encore dans la politique.

L’ancien responsable des mouvements révolutionnaires scolaires (MRS) et de classes à Djougou, n’a jamais perdu le sens et le goût de la chose politique. En fait, il ne s’est jamais déconnecté de son terrain politique, même quand il était à l’étranger. Yaya Idrissou est un véritable animal politique qui fait de la fidélité et de la loyauté, un principe cardinal en politique.

Plusieurs fois conseiller communal, il a été en temps partiel, Chargé de Mission au COS-LEPI.

Agé actuellement de 59 ans, cet infatigable et grand bosseur qui ne recule devant aucune difficulté, est aujourd’hui un fermier agricole qui passe le plus clair de son temps au village pour mettre en valeur sa ferme.

Yaya Idrissou est celui qui succède au maire démissionnaire Malick Gomina. Avec son avènement à la tête de la mairie de Djougou, c’est un natif des communautés rurales qui est ainsi propulsé aux commandes de la plus grande ville carrefour du Nord-Bénin.