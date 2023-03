Construction du “marché de gros”: Talon s’enquiert de l’évolution du chantier à Abomey-Calavi

Vues : 31

Patrice Talon sur le chantier

Ce que vous devriez savoir : Le président de la République, Patrice Talon a effectué une visite de constat le jeudi 23 mars 2023 sur le site de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, situé dans la commune d’Abomey-Calavi. Il est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de cette infrastructure d’amélioration de la croissance économique du Bénin, qui, est l’un des piliers du Programme d’Actions du Gouvernement. Cette visite du président Talon sur le site de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué montre sa détermination quant au développement économique et social du pays. En compagnie d’une délégation composée entre autre du ministre José Tonato, du secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Houngbédji, et autres personnalités, le chef de l’Etat, Patrice Talon a souligné l’importance de ce projet dans la réalisation des objectifs de développement du pays. Il a également encouragé les travailleurs à poursuivre leurs efforts pour que le projet soit livré dans les délais impartis et de manière satisfaisante.

Entre les lignes : Le pôle agroalimentaire de l’agglomération du Grand Nokoué est un projet d’envergure qui relève du pilier 2 et de l’axe stratégique 4 du PAG, qui devrait améliorer la croissance économique du pays. Le coût global du projet est de 126 milliards de Francs CFA. Il implique la restructuration du marché Dantokpa, le plus grand marché de l’Afrique de l’Ouest, pour créer une plateforme agroalimentaire régionale. Le marché Dantokpa est actuellement source de nombreux dysfonctionnements internes et externes au sein de l’agglomération. La restructuration vise à résoudre ces problèmes et à créer une véritable plateforme agroalimentaire qui pourra contribuer au développement économique de la région. Ce projet ambitieux permettra de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et de renforcer les services sociaux dans la région. Le gouvernement béninois a mis en place des politiques et des programmes visant à améliorer le climat des affaires et à attirer les investissements étrangers.