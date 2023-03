3e journée des éliminatoires CAN 2023/Bénin-Rwanda: Les Guépards tenus de gagner

Vues : 22

Le Bénin affronte le Rwanda ce mercredi 22 mars 2023, au stade GMK de Kouhounou. Ce match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023, est capital pour la survie des Guépards du Bénin en quête d’une nouvelle qualification. En effet, l’équipe Béninoise totalise après 2 journées 0 point. Et ambitieuse de se qualifier, elle ne doit plus perdre aucun de ses 4 matchs à venir, à commencer par celui de ce mercredi. Ainsi, face aux Amavubis du Rwanda, l’équipe récemment confiée à Gernot Rohr est condamnée à s’imposer. Elle doit prendre les trois points pour commencer par ouvrir la porte qui donne accès au pays des Éléphants. Mais, tenant également compte des ambitions des Rwandais, on doit souligner que la partie ne va pas être une mince affaire. Pour cette première ‘’finale’’, Les Guépards vont devoir non seulement montrer les crocs, mais s’en servir. C’est d’ailleurs ce que demande depuis le début du regroupement, le sélectionneur Gernot Rohr à ses poulains. Et d’après lui, ses poulains doivent faire preuve de simplicité doublée de rigueur dans les gestes et les duels. «On sait qu’on ne peut pas en 48h, faire des choses complexes ou compliquées. Alors, je demande à mes joueurs de jouer simple», a-t-il déclaré en conférence d’avant match hier tout en pensant que c’est cette philosophie de jeu qui lui permettra d’avoir gain de cause devant une équipe rwandaise qui sait se comporter face à des équipes qui ne sont pas des super favoris. Quand on suit donc les explications du sélectionneur Rohr, «l’organisation défensive de cette équipe rwandaise au Sénégal m’a beaucoup plu. Ils étaient en 5-4-1, presqu’impossible au Sénégal de pénétrer. Contre le mozambique, ils ont montré des choses offensives intéressantes aussi avec des attaquants qui sont dangereux avec un arrière latéral très offensif qui joue à Rabat au Maroc avec aussi un meneur de jeu de qualité qui joue à Lille», il importe de ne pas trop se livrer aussi, a-t-on envie de conseiller à ce groupe de Guépards qui doit compter sur Junior Olaïtan et Tosin Ayégun pour ne citer que ceux-là pour faire des 90 minutes de jeu, le pire moment de ces joueurs rwandais qui, il faut le souligner, sont «une équipe solide».

En cas de victoire, les Guépards auront 3 points avant de se rendre au Rwanda, pour tenter de maximiser leur chance.

Encadré

Les Guépards du Bénin bien qu’on sait que c’est extrêmement difficile (ce qui est justement excitant) de faire ce petit miracle de gagner quand même le match, vu les conditions, il faut gagner quand-même. Cela donnera le déclic. L’état d’esprit, la combativité, la solidarité, un jeu simple et rapide vers l’avant doivent être les maitres mots. Le public veut voir une équipe béninoise qui défend ensemble ; qui attaque ensemble ; qui a un bloc compact et donne l’image d’un groupe déterminé. Et pour cela, tel que l’a souligné Gernot Rohr, sur chaque duel, il faut mettre un maximum d’impact, d’agressivité dans le bon sens du terme sans faire des fautes, en respectant bien sûr les règles du jeu et aussi l’adversaire.

Anselme Houenoukpo