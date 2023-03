Vive polémique autour du 3è mandat: Voici l’engagement pris par Talon en avril 2021

Vues : 178

Patrice Talon

Depuis quelques jours, la question du 3è mandat du président Patrice Talon alimente les débats. Du moment que certains proposent avec satisfaction la continuation du pouvoir, une vive polémique s’est éclatée. Si d’aucuns applaudissent, d’autres manifestent leur indignation à voir Talon briguer un troisième mandat. En effet, le chef de l’État Patrice Talon à trois ans de la fin de son deuxième mandat, n’a encore pris aucune initiative dans ce sens. Cependant, il s’est déjà prononcé sur la question justifiant sa réforme sur la limitation du mandat. Invité de RFI et France 24, le vendredi 30 avril 2021, Patrice Talon est resté serein. Pour lui, les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Et c’est en cela qu’il trouve important l’article 42 de la constitution, qui stipule que nul ne peut exercer plus que deux mandats toute sa vie. Sur l’initiative du Chef de l’Etat, cette réforme a été instituée en 2019. A la question de savoir s’il va changer cet article, Patrice Talon a répondu que ce sera ainsi et personne ne changera cela. Puisque, dit-il, cette phrase « règle les problèmes des constitutions nouvelles ». Il poursuit en disant : « c’est pour cela que nous avons initié cette réforme pour éviter une tentation d’une nouvelle constitution devant entraîner une remise à nouveau des compteurs. Ça nous a empêché de faire des retouches techniques à la constitution. Pas peur que ça ne soit évoqué par quelqu’un pour s’éterniser au pouvoir ». L’invité de RFI et France 24 pense que les choses se passent autrement au Bénin et demande si quelqu’un a déjà vu cette phrase dans une constitution. Interrogé sur ce qu’il ne sera pas candidat en 2026, il avait laissé entendre ceci : « que Dieu nous prête vie et bonne santé pour que nous puissions constater cela ». Un engagement ferme ? S’interroge le journaliste de RFI. Et à Patrice Talon de rassurer qu’« il ne peut en être autrement ».

Alban Tchalla