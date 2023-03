Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée: Doctorants et Mastorants outillés sur les épidémies émergentes

Vues : 21

Un atelier de formation sur les épidémies émergentes, s’est ouvert, le mardi 21 mars 2023, sur le campus de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette initiative du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA), réunit des étudiants de master et doctorat inscrits en sociologie et anthropologie.

Photo de famille des autorités et les apprenants en formation

Ce que vous devriez savoir : Le but visé par les responsables du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée en rendant effective cette formation, c’est d’offrir des outils nécessaires aux apprenants sur ces épidémies émergentes afin de renforcer la qualité de l’enseignement et de la recherche. Il s’agit des épidémies comme l’ébola, la COVID-19, laxa et biens d’autres. Ces maladies iconoclastes remettent en cause les normes de bienséance sociale. C’est des épidémies de survenue imprévisible et qui détruisent les solidarités humaines de par la mise en danger des proches.

Entre les lignes : Les étudiants de master et doctorat inscrits en sociologie et anthropologie de l’école doctorale pluridisciplinaire espaces, cultures et développement ont suivi plusieurs communications sur ces maladies. Elles sont portées entre autres sur : ‘’la santé globale/one heath’’ ; ‘’le cadre de réponse aux épidémies’’ ; ‘’la mort : sens et rituels’’ ; ‘’la RAM : résistance antimicrobienne ; ‘’les savoirs : circulations et interprétations et ‘’les mesures de santé publique : contrôle et distance’’. Occasion pour les participants de consolider davantage les connaissances théoriques et empiriques sur ces sujets. Car, les menaces virales se multiplient à un rythme soutenu dans le monde. Dans sa communication, le Professeur Abou-Bakari Imorou a défini ‘’one heath’’ comme une approche interdisciplinaire qui soutient l’interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Il a présenté l’approche ‘’one heath’’ dans une perspective de santé publique. Il a aussi fait comprendre comment les socioculturels exposent les individus au risque infectieux et les formes de contagion entre les espèces animales et humaines.

Que pensent les acteurs : A l’ouverture de cette formation, le Professeur Roch Houngnihin, Directeur scientifique du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Selon ses explications, l’initiative entend contribuer au renforcement des capacités des participants sur ces maladies virales. Rappelant le contexte dans lequel se déroule cette formation, il a précisé les thématiques sur lesquels les participants seront entretenus. « Il n’y a pas de formation de bon sociologue sans la mise en place d’espace de socialisation et de débat », a fait savoir le Professeur Abou-Bakari Imorou montrant ainsi l’utilité que revêt cette activité. « Cet atelier est un atelier de réflexion sur des maladies. Il va permettre d’offrir des outils aux apprenants pour qu’ils soient au faîte de l’actualité scientifique », a-t-il dit. Pour sa part, le Directeur de l’école doctorale pluridisciplinaire espaces, cultures et développement, Placide Clédjo a exprimé toute sa reconnaissance de prendre part à cet atelier sur les maladies iconoclastes. A l’en croire, l’organisation de cet atelier répond à un double objectif. D’une part, celui de l’animation scientifique au niveau de l’école doctorale pluridisciplinaire espaces, cultures et développement. D’autre part, celui de la formation continue des étudiants à travers ce cadre d’échange. Le Professeur Placide Clédjo s’est réjoui de cette opportunité qui est donnée aux apprenants pour suivre les présentations d’actualité et partager des connaissances scientifiques. «Puisque, dit-il, nous sommes dans un contexte permanent de menace épidémique». Il a exhorté les participants à suivre avec assiduité les notions qui sont développées. La formation a été clôturée par des perspectives de recherche.

Alban Tchalla