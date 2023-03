Arnaque autour du microcrédit Alafia: Le DG Fnm et le DG Anssfd lancent un appel aux populations

Vues : 27

Le présidium lors de la conférence de presse

Le Directeur général du Fonds national de la microfinance (Fnm), Louis Biao et le Directeur de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (Anssfd), Rafiou Bello, sont montés au créneau pour dénoncer les cas d’arnaques relatifs au microcrédit Alafia constatés depuis quelques temps. A travers une déclaration de presse, le mardi 21 mars 2023 à Cotonou, ils appellent à la vigilance des populations et mettent en garde les arnaqueurs.

De quoi s’agit-il : Des individus malintentionnés et parfois de structures illégales se font passer pour des intermédiaires du Fonds National de la Microfinance (FNM) et proposent aux femmes contre paiement de frais exorbitants de dossiers, des services d’octroi de microcrédit Alafia. Face à cette arnaque, le Fnm invite les populations à faire preuve de vigilance et à dénoncer les auteurs de ces actes malveillants qui seront traquées et punies, conformément aux lois en vigueur au Bénin. Devant les professionnels des médias, les responsables en charge de l’octroi de ce fond ont rappelé les conditions à remplir pour bénéficier du Microcrédit Alafia et ont expliqué aux populations les manières pour esquiver les pièges des arnaqueurs.

Que faire pour éviter d’être arnaqué : Le Directeur général du Fonds national de la microfinance (Fnm), Louis Biao a d’abord invité la population à la vigilance et à signaler toute tentative d’escroquerie à la Direction générale du Fnm au 21 30 05 18 ou en appelant gratuitement le numéro vert 7320.A le croire, les populations peuvent appeler gratuitement ces numéros et s’exprimer en n’importe quelle langue. Le Dg du Fnm,Louis Biao, a ensuite rappelé aux populations que les seuls Systèmes Financiers Décentralisés agréés, partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre du Microcrédit Alafia, sont : ALIDE, PADME, FINADEV, PEBCO-BETHESDA, SIA N’SON, Le DEFI, MODEC, MSFP, MDB, IAMD-Microfinance, COMUBA, AFRICA-FINANCES, CESCA, CFAD. « Le Ministère de l’Economie et des Finances publie régulièrement la liste des Institutions de Microfinance autorisées. Les populations doivent rester prudentes et veiller à s’assurer de la légalité des structures avant d’accepter leurs services », a-t-il ajouté.Le Directeur Général de l’ANSSFD, Abdou Rafiou Bello a quant à lui rassuré que « le ministre d’État de l’économie et des finances a engagé une lutte sans faille contre ces initiatives visant à spolier nos paisibles citoyens ». Au niveau de l’ANSSFD, poursuit-il, un dispositif d’alerte a été mis en place pour permettre de détecter ces structures d’escroquerie.

Quels sont les conditions pour bénéficier du Microcrédit Alafia : Selon les responsables, il faut juste avoir une pièce d’identité : Carte d’Identité Nationale ou Certificat d’Identification Personnelle (CIP) ; avoir un compte MTN mobile Money ou MOOV Money enregistré au nom du bénéficiaire et être membre d’un groupe de caution solidaire (groupe de 03 ou 05 personnes). « En dehors des frais de dossiers et de formation s’élevant à 400 Francs CFA et des frais d’assurance compris entre 360, 600 et 1200 Francs CFA pour les crédits respectifs de 30.000, 50.000 et 100.000 Francs CFA, plus aucun frais n’est exigé », souligne le Dg Fnm.

Assise Agossa