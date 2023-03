Après les pourparlers à la Fllac/Uac: Une importante décision en faveur des étudiants

Vues : 14

Depuis quelques jours, lesde la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication ont entamé desmouvements de revendication allant de leurs difficultés pour la soutenance et le manque d’enseignants devant les accompagner. Ces préoccupations des étudiants de la Fllac, ont été remontées aux autorités rectorales. Après les pourparlers initiés par le Recteur, Professeur Félicien Avléssi, les étudiants et les responsables de cette faculté, ont abouti à des décisions dont le recrutement de 30 enseignants déjà lancé. Suite à cela et pour répondre au besoin des étudiants, le Doyen de la Fllac, Vincent Atabavikpo a invité les étudiants en fin de formation à déposer les projets de recherche au plus tard le 30 mars prochain en vue de la rédaction de leurs mémoires. Dans son communiqué, le Doyen précise que ceux dont les projets de recherche ont été déjà validés peuvent se rapprocher sans délai de leurs encadreurs en vue de la rédaction effective de leurs mémoires. Le délai de dépôt des mémoires de 35 à 50 pages maximum est impérativement fixé au 30 juin 2023 pour les étudiants admissibles à la soutenance.

Alban T.