50e championnat du monde de pétanque: Voici le plan pour garantir l’organisation au Bénin

Le président de la Casb, El Hadj Ibrahima Idrissou, lors du point de presse

En septembre 2023, se déroulera bel et bien, à Cotonou au Bénin, la 50e édition du championnat du monde de Pétanque. C’est ce qu’il convient de retenir du point de presse donné par le président de la confédération africaine des sports boules, El Hadj Ibrahima Idrissou, le samedi 18 mars 2023, au siège de l’instance après une séance de travail avec les membres du comité exécutif de la fédération béninoise de pétanque. En effet, les deux instances se sont accordées sur un plan devant permettre au pays d’abriter cette grande messe de pétanque. Il s’agit de la mise en place des chapiteaux dont l’un fera office d’aire de jeu et l’autre, de restauration afin que le pays se tienne prêt au cas où les travaux de construction du boulodrome moderne piétinent. Car, en vue d’offrir une compétition dans un espace de rêve, le Bénin à travers son gouvernement a décidé d construire un boulodrome digne du nom. Un défi que le patron de la Casb souhaite voir concrétiser par le président de la République, Patrice Talon qu’il dit « sait être rigoureux sur les principes, sait se donner les moyens pour atteindre les objectifs qu’i s’est librement fixés ». «Mais, le projet a pris une ampleur qui fait qu’il n’y a, à ce jour, de doute sur la livraison du chantier dans le délai de l’organisation de cette compétition. Et pour ne pas que le pays se voit retirer l’organisation, surtout que du fait de ces travaux de construction, la tenue du championnat avait déjà connu un glissement de la date, les membres de la fédération que préside Garba Yaya, ont fait la proposition que le projet d’organisation du championnat soit dissocié du projet de construction du boulodrome et qu’un boulodrome démontable soit mis en place comme cela a été déjà le cas lors d’autre championnat du monde de la discipline, notamment en Espagne. Une proposition que n’a pas rejeté le président de la confédération qui montre tout son engagement à faire tenir cette compétition sur le sol béninois même s’il continue de faire foi à la crédibilité de la parole donnée en conseil des ministres par le Chef de l’Etat relativement à la construction du boulodrome. «Il ressort que votre fédération a des inquiétudes légitimes par rapport à la construction du boulodrome d’une part et de l’organisation à bonne du championnat du monde de pétanque qui aura lieu à Cotonou, malgré le glissement de date que nous avons difficilement obtenu de la fédération internationale de Pétanque et jeu provençal (FIPJP) », a déclaré le président de la Casb avant d’inviter les boulistes béninois comme étrangers «à ne pas se fier aux langues malveillantes des oiseaux de mauvaise augure et d’autres incrédules qui souhaitent ne pas voir, se dérouler à Cotonou au Bénin, la 50e édition du championnat du monde de pétanque».

Anselme Houenoukpo