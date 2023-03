Journée internationale de la femme 2023: Le Mccpp célèbre l’édition par une Conférence débat

Vues : 3

(L’Inf se fait découvrir aux citoyens !)

La présidente de l’INF ici au milieu prenant note des questions des participants

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2023 de la journée internationale de la femme, la section diocésaine de Cotonou du Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques (Mccpp) a organisé une conférence débat sur le thème : “l’Institut National de la femme d’hier à aujourd’hui”. C’étaitle dimanche 19 mars 2023, à l’Institut des sciences biomédicales appliquées (Isba) de Cotonou.

Ce que vous devriez savoir :Renseigner davantage sur les moyens de protection et de la promotion des femmes. C’est ce que vise la section diocésaine de Cotonou du Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques (Mccpp). En effet, pour la célébration de l’édition 2023 de la Journée internationale de la femme, les membres de ce mouvement ont initié des activités au nombre desquelles, on a la conférence débat qui a porté sur le thème : “l’Institut National de la femme d’hier à aujourd’hui”. Cette conférence a été animée par la présidente dudit institut, Huguette BokpèGnacadja. Ce qui a permis à la première personnalité de cet Institut de le faire connaitre encore plus. Elle a été aussi le moment de partage et d’examen des avancées, des obstacles qui sont de nature à freiner l’institut dans la mise en œuvre de ses attributions, sans oublier les propositions de solutions. Outre cette conférence débat, le Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques envisage une action sociale destinée à soutenir et à promouvoir la femme.

Ce qu’ils en disent :Présentant le cadre dans lequel se situe cette conférence, Florentine AdjagbaGnansounou, coordinatrice de Mccpp a informé que son objectif est de mieux faire connaitre les progrès enregistrés pour la cause de la femme dans la société béninoise grâce à l’expérience de l’INF. Elle n’a pas manqué de rappeler la nature du Mccpp qui, souligne-t-elle, est un mouvement apolitique de fidèles laïcs au sein de l’aumônerie des cadres et personnalités politiques du Bénin et dont l’objectif essentiels est « d’aider les cadres et leaders catholiques à mieux découvrir leur mission dans l’église et leurs responsabilités dans le monde afin qu’ils s’investissent dans un apostolat actif ». Représentante de la présidente de la Haute cour de justice du Bénin, Cécile Marie Josée De DravoZinzindohoué (marraine du Mccpp), Célestine Bakpè, chargée de mission, a laissé entendre qu’il est impérieux de célébrer les progrès accomplis et sensibiliser aux défis à venir à savoir : la lutte pour l’égalité des sexes, le rappel des discriminations, des inégalités et des violences dont sont victimes les femmes simplement en raison de leur sexe. Pour sa part, la présidente de l’Institut national de la femme, Huguette BokpèGnacadja, s’est réjouie du choix porté sur son institution, un des moyens mis en place par le gouvernement pour faire respecter les droits de la femme et pour se faire connaitre des citoyens. «L’institut national de la femme est un mécanisme institutionnel rattaché à la présidence de la République et qui a été mis en place par un décret du 21 juillet 2021, rentré véritablement dans sa phase opérationnelle au cours de l’année 2022», a-t-elle fait savoir avant de préciser : «sa mission c’est d’une part de rassurer la promotion du leadership féminin dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la vie, aussi bien dans la sphère publique que la sphère privée et d’autre part de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme et de la filles ». «Pour mener à bien sa mission, continue-t-elle, cet institut dispose comme outil d’opérationnalisation principal, le pouvoir qui lui a été donné de porter une assistance juridique et judiciaire aux victimes».

La photo de famille au terme de la conférence débat

Pour ce qui concerne l’apport judiciaire, l’institut assure la gratuité de la prise en charge judiciaire des plaignantes qui veulent aller jusqu’au bout d’une procédure pour avoir subi une forme de violence. Elle a ensuite proposé qu’un travail une transformation sociétale soit fait. «Et pour cela, l’instauration d’un dialogue communautaire avec comme acteurs de ce dialogue, les hommes et particulièrement les leaders religieux, traditionnels, toutes les personnes qui ont de l’influence dans leur communauté , les personnes les plus écoutées, celles qui arrivent à avoir l’adhésion du plus grand nombre de personnes au sein de leur communauté est nécessaire», a-t-elle confié tout en soulignant : « l’Institut envisage faire de ces leaders, ses ambassadeurs afin de partir des ingrédients culturels,des pratiques endogènes du pays qui sont de nature à promouvoir les droits des femmes, à promouvoir la non-violence à l’égard de la femme et de la fille, pour faire accepter à tous que «la non-violence à l’égard de la femme est un devoir pour tout citoyen béninois et un droit pour lafemme».

Par ailleurs :Les organisateurs ont remercié tous les participants et également tous ceux qui ont contribué à la tenue effective de cette conférence qui marque la commémoration de l’édition 2023 de la journée internationale de la femme par les membres du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques (Mccpp).

