EPMB: « Ça été une réunification ratée », révèle Paulin Hountondji

Après les faits exposés à travers une publication, le Professeur Paulin Hountondji s’est exprimé de nouveau sur la crise au sein de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB). Tout en apportant des précisions sur cette crise qui est supposée, il dénonce l’intervention de l’Etat dans les affaires religieuses. Selon ses dires, les dirigeants tentent de résoudre le problème au mépris des décisions de justice.

Prof, Paulin Hountondji

« Il y a des remous un peu partout. Le Chef de l’Etat a réussi quelque chose d’important. Il a fait en sorte que des gens qui ne s’adressaient plus la parole recommencent de parler. Ça, c’est une chose positive, mais il avait d’autres manières de parvenir au même résultat ». C’est en ces termes que le Professeur Paulin Hountondji s’est exprimé à ce sujet dans un entretien sur Crystal News. Membre du Réseau des Laïcs contre la Corruption au sein l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), il a expliqué que ce qu’on reproche au président de cette Eglise, c’est l’opacité de sa gestion. Par exemple, après un audit, il y a un manquant d’un peu moins de 75 millions à l’hôpital Protestant le Bon Samaritain de Porto-Novo. Un audit que conteste le président de l’Eglise. Rappelant les circonstances de ces conflits et les décisions rendues par la justice, il a avoué que les gouvernements successifs se sont opposés directement ou indirectement à l’exécution des décisions de justice. Ce qui revenait à soutenir le perdant. « Il y avait un problème entre les forces vives de l’Eglise et un président sortant qui ne finissait pas de sortir. Et qui pour perdurer, il a fait changer des statuts de l’Eglise. L’exploit accomplit par le Chef de l’Etat, c’est qu’il a obligé les frères ennemis à se remettre. Mais au prix du rejet des décisions de justice. Et sur ce plan, il a fait exactement comme les gouvernements qui l’avaient précédé », confie-t-il. C’aurait-été beaucoup plus saint, précise Paulin Hountondji, d’apporter de la paix, voire d’imposer la paix en expliquant de manière pédagogique au perdant qu’il n’avait pas intérêt à s’opposer aux décisions de justice. « L’Etat doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires des communautés religieuses », a-t-il soutenu. Il poursuit en disant : « Tous les problèmes que nous vivons aujourd’hui, viennent de là. Cette réunification s’est faite au détriment des décisions de justice. On était mal parti. Ça été une réunification ratée. Il y avait un mobile affectif derrière. On était mal parti. Nous nous en rendons compte aujourd’hui », a martelé l’invité de Cystal News. Selon ses explications, c’est aux fidèles d’intervenir. Ils vont dire qu’ils vont cesser de financer l’Eglise. Par ailleurs, Paulin Hountondji est convaincu que « la vérité finira par triompher ».

Alban Tchalla