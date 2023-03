Clarification de Wilfried Léandre Houngbédji, Porte-parole du gouvernement : «Claudine Prudencio n’est pas un limogée, il y a eu de changement à la tête de l’Inf»

Vues : 4

Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement

Reçu sur Ocean Fm, le vendredi 17 mars 2023, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a clarifié les rumeurs qui ont circulé sur une éventuelle éviction de Claudine Prudencio de son poste de présidente de l’Institut National de la Femme (INF). Et selon lui, le départ de Claudine Prudenciode la présidence de l’Institut national de la femme (INF), n’est pas unlicenciement, mais plutôt un changement. « Il ne s’agit ni d’une éviction, ni d’une sanction venant du président Patrice Talon à l’encontre de la désormais ex-présidente de l’Inf, Claudine Prudencio. Il y a eu de changement. Ce n’est pas un limogeage », a-t-il dit, en insistant qu’elle n’a pas été évincée par le chef de l’Etat. A le croire, Claudine Prudencio a été remplacée par la secrétaire exécutive de l’Inf, Huguette BokpèGnacadja, suite aux discussions qu’elle a eues avec le Chef de l’État Patrice Talon, en ce qui concerne des activités qu’elle souhaite mener au plan politique. « Il y a eu un changement parce que le président de la République a discuté avec Prudencio de ces nouveaux enjeux pour elle-même et des enjeux nouveaux pour l’Institut et il m’a semblé que les deux se sont parfaitement entendus sur ce qui intéressait davantage Claudine Prudencio», a clarifié Wilfried Houngbédji. En appelant à la sérénité et à la confiance dans les décisions prises par le gouvernement, le porte-parole a souligné que des discussions avaient eu lieu en amont pour justifier la décision qui avait été prise, et que le changement de direction à l’INF avait été convenu entre les parties concernées.

Il faut noter que Claudine Prudencio a été à la tête de l’INF en 2021 et a accompli un travail remarquable dans la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes au Bénin.

Assise Agossa