Valorisation des plantes médicinales: Une nouvelle synergie d’actions entre chercheurs et tradi-thérapeutes

Il a été lancé le vendredi 10 mars 2023, à l’Université d’Abomey-Calavi, l’activité de collecte de données sur les pratiques des acteurs de la médecine traditionnelle en lien avec l’utilisation des plantes médicinales. L’initiative émane de l’Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles (URMAPha) de l’Université d’Abomey-Calavi.

De quoi s’agit-il : Fédérer les énergies pour une franche collaboration entre les chercheurs des universités et les tradi-thérapeutes afin d’impacter positivement le secteur de la médecine traditionnelle au Bénin afin de permettre aux populations de jouir de toutes ces ressources endogènes. C’est le but visé par l’Université d’Abomey-Calavi qui, à travers son Unité de Recherche en Microbiologie Appliquée et Pharmacologie des substances naturelles (URMAPha), a initié une rencontre d’échanges entre ces deux acteurs. Cette rencontre a connu la présence de plus d’une centaine de tradi-thérapeutes et d’autres acteurs de la médecine traditionnelle identifiés par le ministère de la santé à travers tout le pays. Ce qui constitue un panel autour duquel une enquête semi-structurée a été réalisée dans le but de recueillir un certain nombre d’informations qui, après le traitement, permettra d’identifier les besoins en formation de ces acteurs. Plusieurs communications sont développées en plénière suivie de la présentation des préoccupations des participants. Occasion pour certains praticiens de la médecine traditionnelle de s’approprier du processus de mise sur le marché de leurs produits. A la suite de cette activité, une série de formations sera mise en place pour renforcer la pratique de la médecine traditionnelle.

Entre les lignes : Pour le Chef de l’URMAPha, Dr Victorien Dougnon, cette activité de collecte de données, va permettre de faire un état des lieux des besoins en vue de dégager les axes de collaboration. « L’initiative de cette activité est le début d’une collaboration franche que nous souhaitons entre les chercheurs béninois et les acteurs de la médecine traditionnelle », fait-il savoir. Venu lancer cette activité, le Directeur de l’Epac, Professeur Guy Alain Alitonou, a expliqué que cela permettra à terme d’atteindre l’objectif de développement durable nᵒ 3 des Nations unies, intitulé « Bonne santé et bien-être ». « Il est indéniable que les plantes médicinales occupent une place importante dans les communautés béninoises. C’est pourquoi ces acteurs se sont mobilisés autour de cette activité pour fédérer les énergies », précise-t-il. Cette collaboration, a-t-il dit, sera basée sur le renforcement des capacités, l’appui à la recherche des plantes médicinales et autres. C’est le lieu pour le SG de la Fédération nationale de la médecine traditionnelle du Bénin, Marcellin Agossou Aigbe de saluer la mémoire du président Kérékou, qui a œuvré pour la reconnaissance de cette médecine traditionnelle. Il a remercié le gouvernement et les députés de la 8è législature qui ont œuvré pour le vote de la loi 2020-037 du 3 février 2021 portant la protection des personnes en République du Bénin en son article 72 et 73, qui stipulent la reconnaissance de cette médecine au même rang que la médecine moderne.

