Sortie pédagogique à la Flash-Adjarra: Les étudiants bénéficient d’une réelle expérience d’immersion et d’acquisition de savoirs

(Le Chef du département de sociologie-anthropologie, Dr Marius Vodounnon Totin fortement remercié)

Sous l’impulsion du Chef du département de sociologie-anthropologie du campus universitaire d’Adjarra, Dr Marius Vodounnon Totin et de son adjoint, tous soutenus par la hiérarchie, les étudiants de la licence 1, 2 et 3 du développement de Sociologie-Anthropologie de la Flash-Adjarra, étaient les 21, 22 et 23 février 2023 sur le terrain à Lokossa et à Azové. L’objectif de cette sortie pédagogique est d’organiser l’immersion des étudiants et surtout les familiariser au terrain, mais aussi de renforcer leurs capacités en méthodologie, à la recherche en sciences sociales à partir des pratiques de terrain.

Après le succès de la précédente édition, le Chef du département de sociologie-anthropologie du campus universitaire d’Adjarra, Dr Marius Vodounnon Totin a fait sortir ses étudiants des amphis pour le terrain en vue de leur faire découvrir les réalités proprement dites à travers différents thèmes entrant dans le cadre des activités de cette sortie pédagogique au titre de l’année académique 2022-2023. Et pour réussir à bien faire connaître ces réalités à ses apprenants, le comité d’organisation les a éclaté en plusieurs groupes et sur des sites différents. Pour les étudiants de la 1ère année, déployés dans la commune d’Azovè, ils sont orientés sur l’étude de l’organisation et le fonctionnement des groupements féminins. Ceux de la 2è année, installés dans un arrondissement rural (Houin) de la ville de Lokossa sont positionnés sur l’ étude des représentations et usages du lac Toho dans l’arrondissement de Houin.

Le corps professoral et l’équipe d’encadrement échange avec le professeur Charles Babadjidé, Vice-doyen de la Flashs/Uac

En ce qui concerne leur aîné de la 3è année, l’équipe d’encadrement a orienté leur attention sur l’étude du vécu et la perception de la décentralisation dans la commune de Lokossa. Cette vague d’étudiants du département de Sociologie-Anthropologie de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) Adjarra étaient accompagnés des enseignants de cette entité et de plusieurs enseignants d’autres universités comme l’Université d’Abomey-Calavi, de Parakou, Kétou, etc, mobilisés par l’équipe de coordination. C’est donc pour permettre aux étudiants de confronter les acquis théoriques avec les réalités de terrain que le Chef du département, Dr Marius Vodounnon Totin a rendu effective la 3è édition de cette sortie. De la spécification de la nature de la recherche à l’enquête proprement dite en passant par le ciblage de la base de sondage et la définition des techniques et outils de collecte de données appropriés, il s’agissait d’une réelle expérience d’immersion et d’acquisition de connaissances pour les étudiants. Sous la coordination du chef du département de sociologie anthropologie, qui a travaillé à la concrétisation dudit projet, les étudiants ont été initiés par les encadreurs à la préparation du terrain, à la collecte puis à la rédaction de rapports au retour du terrain.

Le professeur Marius K. Vodounnon Totin, Chef du département de sociologie anthropologie du campus universitaire d’Adjarra

Constitués en plusieurs groupes d’enquêteurs pour la collecte de données sur le terrain, le dépouillement des résultats bruts etc, ils ont été encadrés par des contrôleurs (Titulaires d’un doctorat en sociologie-anthropologie), et des superviseurs. Loin des amphithéâtres, cette sortie qui a été l’occasion d’une véritable pratique de terrain. Les étudiants ont témoigné avoir acquis beaucoup de connaissances et surtout d’expérimenter le terrain pour connaître mieux maîtriser l’application des théories. Ces apprenants, selon leurs témoignages, sont désormais en mesure de faire la conception et l’expérimentation des outils de collecte de données ; la découverte d’un terrain de recherche sociologique ; la familiarisation avec le terrain sociologique ; la pratique de la rédaction d’un rapport de terrain sociologique et la maîtrise de la méthode sociologique. Au terme de cette activité pédagogique fortement encouragé par Dr SAHGUI Joseph, Vice-doyen du campus universitaire d’Adjarra, le chef du département de sociologie anthropologie, Dr Marius Vodounnon Totin a exprimé ses sentiments de reconnaissance aux autorités décanales pour avoir sensiblement contribué à la concrétisation de ce projet. Il a également salué, à l’occasion de la séance d’évaluation, les étudiants selon lui, ont fait véritablement preuve d’endurance, de ténacité et de discipline. Sa gratitude envers les responsables à divers niveaux de l’administration publique pour les différentes autorisations et facilités accordées pour favoriser et encourager l’équipe de coordination dans l’organisation de ladite session de sortie pédagogique qui désormais obligatoire dans le cursus de formation des jeunes étudiants.

Alban Tchalla