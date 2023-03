Renforcement des capacités d’intervention: Les Sapeurs-pompiers bientôt dotés de divers équipements

Vues : 8

Réuni en conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023, le gouvernement du Bénin a décidé de mettre à la disposition des groupements nationaux des sapeurs-pompiers de nouveaux matériels. Le but est de renforcer les capacités d’intervention des centres de secours et de permettre aux agents d’être plus réactifs et diligents”. Il y aura une première vague d’acquisition portant sur neuf (09) véhicules d’intervention pick-up 4X4, dix (10) véhicules de secours et d’assistance aux victimes et deux (02) camions citernes incendies. Le gouvernement envisage aussi de faire des réformes dans le rang des sapeurs-pompiers. Elles prendront en compte un plan de réorganisation et d’acquisition d’équipement pour cette unité.

Alban Tchalla