Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur de l’Uac: Ghildas Raoul Sekloka décroche avec brio son grade de docteur

L’Université d’Abomey-Calavi dispose d’un nouveau docteur en ingénierie des matériaux et structures. Il s’agit de Houétondoté Ghildas Raoul Sekloka qui a soutenu publiquement, le mercredi 15 mars 2023, sa thèse de doctorat à l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur de ladite Université devant un jury international.

Après 5 années de recherche à l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur de l’Université d’Abomey-Calavi, Houétondoté Ghildas Raoul Sekloka est parvenu à décrocher son grade de docteur, le mercredi 15 mars 2023. A l’unanimité, le jury lui a décerné ce grade dans la spécialité matériaux et structures avec la côte A. L’impétrant a mené ses travaux sur le thème : « Développement de matériaux composites durables à base de terre argileuse en vue de leur utilisation en couches d’assises de chaussées routières ». Un sujet qui l’a conduit à faire des recherches dans plusieurs laboratoires au Bénin comme en Europe. Bien avant sa soutenance, les résultats obtenus par le candidat, ont été publiés dans plusieurs journaux. En effet, il existe des régions dans le monde où les matériaux routiers conventionnels s’épuisent ou sont presqu’inexistants. Ce qui a poussé Houétondoté Ghildas Raoul Sekloka a orienté son travail vers ce sujet qui, porte sur le développement de nouveaux matériaux routiers élaborés à base de la terre de barre (sable argileuse) et du sable lagunaire ou du sable concassé. Le but est de parvenir à son utilisation en couches d’assise de chaussées routières pour substituer aux matériaux couramment utilisés en cours d’épuisement dans la région sud du Bénin. Ainsi des séries d’essais physiques, mécaniques, chimiques, minéralogiques, thermiques ont été réalisées sur dix échantillons dont cinq échantillons de terre de barre prélevés au Sud du Bénin. Ces séries d’essais ont d’abord permis d’apprécier l’homogénéité des matériaux en s’intéressant à la répétitivité des paramètres de caractérisation. Les cinq échantillons de sols argileux étudiés du lot sont constitués de minéraux fibreux et admettent un faible potentiel de gonflement. Pour l’impétrant, il faudra faire la recherche des matériaux de substitution pour que les routes ne coûtent plus chers. « Il a fallu faire des améliorations et reconstituer l’uranométrie de ce matériau en y ajoutant soit le sable lagunaire ou sable du concassage. Cela a permis d’améliorer sa propriété à laquelle, on a ajouté le ciment pour servir de matériau pour couche d’assise de chaussée en substitution de la latérite qui est indisponible dans la partie sud du Bénin », fait-il savoir. Poursuivant ses propos, il précise que les matériaux utilisés conventionnellement, ne sont plus disponibles au sud du Bénin. Il faut parcourir de longue distance pour l’avoir. Ce qui rend très chers les projets routiers. « Mais, avec ce matériau à proximité qu’on ne peut pas utiliser à l’état brut, on a essayé de l’améliorer. Et, nous allons élaborer un guide de dimensionnement des chaussées. A base de ce guide, on pourra utiliser désormais ce matériau en construction routière. Après avoir défendu brillamment sa thèse, le jury a décidé d’accepter son document. « Le candidat a fait une présentation bien structurée et maîtrisée dans le temps, appuyée de supports de bonne qualité », a fait remarquer le jury. A l’en croire, le sujet de la thèse du candidat Houétondoté Ghildas Raoul Sekloka est d’actualité et vient répondre à un vrai besoin de recherche sur le développement de nouveaux matériaux routiers élaborés à partir du sable argileux et des sables lagunaires ou concassées. Le composite obtenu, selon le jury, est utilisable en cours de fondation et de forme avec l’amélioration du ciment à des taux inférieurs à 5%, le composite proposé est utilisable en cours de base. Le jury qui a évalué le travail de Dr Houétondoté Ghildas Raoul Sekloka est composé des Professeurs Emmanuel Olodo, Nassim Sebaibi , Walid Maherzi, Aristide Houngan, Victor Gbaguidi, Valéry Doko et Mohamed Gibigaye.

Alban Tchalla