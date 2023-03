Corridor entre l’ex HIA et le CNHU: Les travaux exécutés à plus de 90%

Que disent les responsables du Cnhu-Hkm : Ayant profité de la descente du ministre de la Santé, sur le site du corridor en construction, le Directeur général du Cnhu-Hkm a fait un point sur les retombées positives de la fusion-absorption. « Certains services qui étaient à l’étroit au niveau du Cnhu ont été délocalisés sur le site de l’ex-Hia pour pouvoir retrouver plus d’espace. Les services qui étaient à 8 lits ont retrouvé une vingtaine de lits, ce qui a permis l’augmentation de leur capacité d’accueil et de prise en charge des patients. Cette fusion a permis par exemple au service des urgences qui était tout le temps engorgé de pouvoir réaliser le transfert de patients. Les urgences aujourd’hui sont totalement désengorgées », a fait savoir le Directeur général du Cnhu, Dieudonné Gnonlonfoun.

Ce que vous devriez savoir : Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a effectué une visite de constat, le mercredi 15 mars 2023, sur le chantier de construction du corridor pour faciliter la mobilité aux usagers du Centre national hospitalier universitaire (Cnhu-Hkm) de Cotonou fusionné à l’ex-Hôpital d’instruction des armées (Hia). Au terme de sa visite, il est à noter que le taux d’exécution des travaux est à plus de 90%. « Les travaux sont quasiment terminés et sont à plus de 90% du taux d’exécution. Je pense que d’ici deux semaines, les usagers pourront bénéficier de cet aménagement qui va leur permettre d’accéder directement aux différents services sur les deux sites sans forcément passer par des contournements », a déclaré le ministre Benjamin Hounkpatin. Il n’a pas manqué de saluer le leadership du président Patrice Talon qui a permis la fusion-absorption de l’ex- Hia en conseil des ministres du 07 septembre 2022. « Aujourd’hui, nous avons une potentialisation de l’offre de soins par la mutualisation des ressources humaines mais également du plateau technique », s’est-il réjoui.

