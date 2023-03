Coopération Bénin/Niger: Wilfried Houngbédji évoque les retombées de la visite de Bazoum

Lors du point de presse au terme du conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédjis’est prononcé sur les retombées positives de la visite du chef de l’Etat nigérien Mohamed Bazoum au Bénin en début de semaine. Selon lui, dans l’immédiat, seront consolidés les liens qui existent entre les deux pays et qui sont de très bonne qualité.« En ce qui concerne les retombées économiques notamment pour nos deux pays, sachant qu’ aujourd’hui, le Bénin est le couloir d’écoulement qui sera très bientôt mis en œuvre en ce qui concerne les hydrocarbures particulièrement le pétrole nigérien du désert jusqu’à la côte ici chez nous. Ce faisant, notre pays également y trouve son compte puisque les redevances vont être payées à l’état béninois pour le pipeline qui servira à l’écoulement de ces produits », a-t-il précisé.A l’entendre, le Bénin peut tirer également des avantages au niveau du Port autonome de Cotonou qui représente pour le Niger un circuit de transport à de nombreux opérateurs économiques nigériens pour projeter leurs activités aussi bien dans le pays que dans la sous-région.Au plan sécuritaire, Wilfried Houngbédji a souligné que les deux pays ont un accord de coopération militaire dont la mise en œuvre sur le terrain produit de plus en plus de résultats. « Les deux pays travailleront à renforcer cet accord pour que durablement, la sécurité soit de mise à nos frontières mais aussi que nos populations puissent vivre en pleine harmonie » a-t-il indiqué.

