Institut National de la Femme: Huguette Bokpe Gnacadja remplace Claudine Afiavi Prudencio

Claudine Afiavi Prudencio n’est plus la présidente de l’institut National de la Femme. Elle a été remplacée par Huguette BOKPE Gnacadja. C’est ce qu’a décidé, le conseil des ministres de ce 15 Mars 2023. Au poste depuis le 1er Septembre 2021, Claudine Afiavi Prudencio cède son fauteuil présidentiel à sa Secrétaire Exécutive de l’Institut, Huguette Bokpe Gnacadja, avocate de profession. Pour substituer Huguette Bokpe Gnacadja au poste de Secrétaire Exécutive de l’INF, un choix est porté sur Flore Dênami Djinou. La désormais SE de l’Inf est coach-formatrice des assistant(es) de direction & virtuel(le)s, auteure et conférencière internationale. Après avoir travaillé en entreprise en tant qu’assistante de direction, pendant plus de 18 ans pour diverses entreprises, elle a décidé de mettre ses compétences au service des entreprises et particuliers au travers d’une entreprise digitale, spécialisée dans la formation des assistant(es) de direction et virtuelles nommée « Votre assistante virtuelle ». La remplaçante de Huguette Bokpè Gnacadja a été Miss Bénin 2001.

Faut-il le rappeler, l’Institut National de la Femme mis sur les fonds baptismaux, le 21 Juillet 2021 connaîtra ainsi sa deuxième présidente après le règne de Madame Claudine Afiavi Prudencio.