Union des garagistes professionnels du Bénin: Plus de 50 mécaniciens en formation ce mercredi

Vues : 4

Photo de famille au terme de la conférence

Ce que vous devriez savoir : Face à la presse, le lundi 13 mars 2023 à Cotonou, l’Union des garagistes professionnels du Bénin (Ugpb) a annoncé qu’il est prévu dans les tout prochains jours, une série de formation à l’endroit des mécaniciens membres de l’association. L’objectif de la conférence, selon le président de l’Ugpb, Justin Houessou Sonon, est de faire le point de la coopération entre l’Ugpb et la Chambre des métiers de l’artisanat de la Vendée et annoncer par la même occasion le démarrage de ladite formation. Elle aura lieu autour du thème : « Le contrôle et le rôle des principaux capteurs qui sont en automobile ». Soucieux du renforcement des capacités de ses membres, le président en exercice de l’Ugpb a fait savoir que c’est une formation digne du nom qui va permettre d’outiller une cinquantaine de mécaniciens sur les techniques de maintenance automobile. Elle sera dirigée par le professeur Joli Jérémie. Dans son intervention, Justin Houessou Sonon a précisé que les participants seront divisés en trois groupes et vont démarrer le mercredi 15 mars 2023 dans le garage municipal de Lokossa. A l’en croire, ces garagistes formés « vont bénéficier d’une attestation délivrée par les experts et co-signée par les responsables de l’Ugpb. Ils auront l’agrément pour exercer le métier de garagiste au Bénin. C’est pour cela qu’il a encore une fois pris l’engagement ferme de combattre ceux qui tentent d’exercer le métier sans avoir une formation professionnelle préalable. Le président Justin Houessou Sonon a assuré que l’association prend toutes les dispositions pour assainir la corporation. « Nous exhortons l’ensemble des garagistes du Bénin au sens élevé de responsabilité et de loyauté », a-t-il notifié. Présent à cette conférence, le formateur Joli Jérémie a déclaré que cette formation permettra aux différents participants de mieux comprendre les nouvelles techniques de maintenance automobile, surtout avec l’avancée de la technologie. L’Expert français a aussi profité de l’occasion pour expliquer comment le gasoil peut devenir aussi vite un produit inflammable et peut causer un incendie comme le cas de l’incendie de bus à Dassa.

Entre les lignes : Il faut dire que cette formation entre dans le cadre du projet ‘’Jeunesse 8’’. C’est un programme mené par le Conseil départemental de la Vendée auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Ce projet est le fruit d’une longue collaboration entre l’Ugpb et l’URMA Vendée. A cet effet, le président Justin Houessou Sonon a fait le point des activités menées pour le projet ‘’Jeunesse 7’’, qui a d’ailleurs fait venir des étudiants français au Bénin pour un échange de connaissance dans le domaine de la maintenance automobile, comme ce sera encore le cas cette année. A la fin de ce programme, dit-il, l’Ugpb a non seulement gagné en connaissance mais aussi a permis à un certain nombre de mécaniciens béninois de se rendre en France pour vivre l’expérience professionnelle.

Assise Agossa