Bourse d’étude au Japon: Les étudiants béninois s’informent des dispositions pratiques

Photo de famille au terme des échanges

Comme à son habitude, l’ambassade du Japon près le Bénin, s’apprête à envoyer cinq béninois au pays du soleil levant. Et pour permettre aux nouveaux bénéficiaires de la bourse du gouvernement japonais de bien se préparer et d’entrevoir ce qui les attend au japon, l’ambassade a organisé, le mercredi 08 mars 2023, une séance d’orientation et d’échange d’expériences entre nouveaux et anciens boursiers.

Au cours de cette séance, le chef de service culture de l’ambassade du Japon, Shinya Miyake, appuyé par d’autres membres du service, a rappelé à l’attention des boursiers, les directives établies par le ministère japonais de l’Education, de la culture, des sports, des sciences et de la culture (Mext). A l’en croire, les étudiants doivent respecter ces directives du ministère japonais, afin de garantir de meilleures conditions d’études. Dans un second temps, quelques anciens boursiers du gouvernement du Japon ont également échangé avec les jeunes boursiers. Ces derniers n’ont pas manqué de partager leurs diverses expériences avec les nouveaux boursiers visiblement contents. Pour l’essentiel, il leur est demandé de veiller au respect des lois et règlements en vigueur au Japon, de s’intéresser à la culture, à la langue et au mode de vie des Japonais, de ne pas hésiter à exprimer leurs diverses préoccupations auprès des structures d’accueil de leurs universités respectives, de saisir les opportunités d’avenir qui pourraient se présenter à eux, etc…, afin de tirer le meilleur profit de leur séjour au Japon. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près du Bénin, Takahisa Tsugawa, a également prodigué d’utiles conseils aux nouveaux boursiers et leur a souhaité plein succès dans leurs études. « L’Ambassade du Japon espère que les nouveaux boursiers feront bon usage de leur séjour au Japon et qu’ils tireront profit des expériences acquises après leur retour au Bénin », a-t-il déclaré. Il faut souligner que ces jeunes qui partiront pour leurs études au Japon ont été sélectionnés dans plusieurs catégories de bourses, au terme de la procédure de sélection comptant pour l’année 2022.

Assise Agossa