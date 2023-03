Subvention aux clubs féminins et les Ligues départementales: La FBF apporte une bouffée d’oxygène aux équipes de D1 et D2

Vues : 3

La présidente de la commission de football féminin remettant le chèque au représentant de Elite Fc

Ce que vous devriez savoir :La cérémonie de remise de subventions aux clubs féminins engagés dans les championnats de D1 et D2 et aux Ligues départementales a eu lieu au siège de la Fédération béninoise de football. C’était le vendredi 10 mars 2023. Présidée par le premier Vice-Président de l’institution, Labiou Amadou Djibril, cette cérémonie a vu chaque club recevoir un chèque de 2 millions (pour la D2) et 3 millions (pour la D1). Aussi, les Ligues départementales ont reçu la somme de 3 millions chacune.

Ce que disent les responsables : Présente, la présidente de la commission de football féminin, Chantal Ahyi, a salué le courage des responsables des différents clubs. Elle a aussi remercié le comité exécutif pour l’effort qui permet de donner un bouffé d’oxygène aux clubs qui sont déjà en championnats. «Mieux vaut tard que jamais», a laissé entendre la présidente qui tout comme son vice-président, Labiou Amadou Djibril, a confié que le prochain «défi est de tout faire pour remettre les subventions aux clubs avant le démarrage» des championnats. Elle a également souhaité une bonne prise en charge des footballeuses avant de procéder à la remise des chèques. Ce qui a réjoui les responsables des clubs. Hounkanrin Solange, ayant pris la parole au nom des clubs féminins a remercié le comité exécutif de la Fbf pour avoir joint l’acte à la parole. «Les clubs féminins prennent l’engagement d’accompagner d’avantage le président Mathurin de Chacus et son comité exécutif dans leur volonté de porter plus haut et plus loin le football féminin», a-t-elle fait savoir. Pour sa part, Toundé Irené Yébadokpo, au nom des Ligues départementales de football, a reconnu l’effort du comité en augmentant les subventions de cette année. «Je remercie le président de Chacus et son comité pour ce geste si important. Parce que mémoire d’homme si nous parlons des ligues départementales, jamais subvention n’a atteint la hauteur de 3 millions», souligne-t-il avant de promettre de faire un bon usage de ces fonds pour que «les objectifs qui sont attendus soient véritablement atteints».

Représentant le président Mathurin de Chacus, Francis Koto Gbian, premier Vice-Président de la Fbf a souhaité qu’un usage à bon escient soit fait de cette partie de la subvention que la fédération béninoise vient de mettre à la disposition des clubs et des Ligues départementales. Il a profité pour rassurer les responsables des clubs engagés dans la Ligue Professionnelle que la fédération met déjà les petits plats dans les grands pour leur part des subventions soit également remise. «Ce sera très bientôt», a-t-il insisté.

Anselme Houenoukpo