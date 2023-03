JIF 2023: Bolloré AfricaLogistics assiste les personnes handicapées à Sékou

Vues : 12

De quoi s’agit-il : En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, l’Amicale des femmes de Bolloré AfricaLogistics au Bénin, a fait don de divers matériels et équipements de motricité à l’ONG Angeles de la Tierra. La cérémonie de remise s’est déroulée, le samedi 4 mars 2023, à la salle de conférence de l’arrondissement de Sékou, dans le département de l’Atlantique. Comme à l’accoutumée, Bolloré Africa Logistics au Bénin et ses collaborateurs se mobilisent pour promouvoir l’égalité femmes-hommes à l’occasion de la Journée internationale de la femme (JIF). Cette année, les femmes de cette société ont décidé d’apporter leur aide aux personnes handicapées pour leur mobilité. La délégation conduite par Nadine Acacha, déléguée commerciale à Bolloré AfricaLogistics, a offert une demi-douzaine de fauteuils roulants, plus d’une vingtaine de tricycles pour personnes handicapées, des cannes anglaises et des béquilles axillaires. Evalués à un montant de plus de cinq millions (5 000 000) de francs Cfa, ces équipements transmis aux responsables de l’Ong, représentés par Josiane Méhou, seront attribués aux hommes, femmes et enfants handicapés pris en charge par l’Ong Angeles de la Tierra. Selon la déléguée commerciale à Bolloré AfricaLogistics, Nadine Acacha, les femmes exerçant au sein des filiales de Bolloré AfricaLogistics au Bénin saisissent l’occasion du 08 mars pour apporter leur soutien à l’amélioration des conditions de vie des populations. Après réception des dons, la porte-parole des récipiendaires, Fidélia Tossou, a exprimé toute sa gratitude envers Bolloré AfricaLogistics. « Femmes de Bolloré AfricaLogistics au Bénin, vous venez d’offrir une nouvelle vie avec plein de belles perspectives à nos handicapés. Soyez rassurées ! Ces équipements flambant neufs que vous venez de nous offrir seront utilisés avec le plus grand soin. Beaucoup de prospérité à votre entreprise», a-t-elle dit.

Entre les lignes : L’égalité hommes-femmes fait partie des enjeux prioritaires de Bolloré AfricaLogistics qui l’a intégrée depuis plusieurs années dans sa politique RH et dans une charte dédiée à la diversité. Au quotidien, l’entreprise s’attache à promouvoir les femmes à toutes les échelles de son organisation et tend à augmenter leur part, en leur confiant autant que possible des emplois traditionnellement occupés par des hommes. Aujourd’hui, elles représentent plus de 30 % de ses effectifs. Il faut rappeler qu’à l’occasion de la JIF 2022, l’Amicale des femmes de Bolloré AfricaLogistics au Bénin avait, avec le soutien de leur direction générale, fait un don de matériels et d’équipements agricoles à deux associations de femmes rurales, Oriré et Mahukpégo, pour soutenir l’amélioration des conditions des filles et des femmes de ces associations, dans différentes localités distinctes du Bénin afin de les encourager à l’autonomisation.

