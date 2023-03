Nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin: Gernot Rohr déjà focus sur Bénin-Rwanda

Vues : 24

Le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a été présenté à la presse locale le vendredi 10 mars 2023. A l’occasion, il a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a donné quelques détails liés à son contrat. Il a également rendu public sa toute première liste de joueurs convoqués pour le match contre le Rwanda, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Gernot Rohr en conférence de presse

Ce qu’il faut retenir :Sur son contrat, le sélectionneur a confié,dans la salle de conférence du stade Général Kérékou, n’avoir rien signé d’officiel. «Je n’ai rien signé pour le moment. Ma parole vaut plus que ma signature. J’ai discuté avec les autorités béninoises à Paris et on s’est mis d’accord sur 3 ans», a-t-il dit sans s’attarder sur la question du montant réel qu’il touchera en restant la tête de l’encadrement technique des Guépards. «Ici au Bénin, je gagnerai la moitié de ce que je gagne au Nigeria. Je ne viens pas pour de l’argent», a-t-il insisté. A rappeler qu’au Nigéria, le technicien franco-allemand a commencé par toucher 49.000 euros avant de réduire à 44.000 euros. Ainsi, il touchera à peu près 22000 euros à 24500 euros le mois au Bénin. Il n’a pas manqué de rassurer que les membres de son staff ne seront pas salarier. Mais on apprend également que ces derniers auraient droit des primes de qualification bien intéressantes. De quoi les booster pour qu’ils s’investissent pour amener les joueurs à se transcender lors des matchs. Parlant des objectifs, Rohr a expliqué que la qualification pour le mondial est plus importante pour convaincre des joueurs que la CAN. «On a besoin de rêver dans le football. On a besoin de quelque chose qui va nous aider à convaincre des joueurs entre deux nationalités». Mais, il n’exclut pas la possibilité de qualification du Bénin pour la prochaine CAN. «Je pense qu’on peut encore se qualifier pour la prochaine Can. Rien n’est impossible. On part avec beaucoup de retard mais il faut y croire. On a un bon potentiel offensif. Si on gagne le prochain match tout reste ouvert. Mais si ça ne se fait pas, on aura d’autres ambitions», a-t-il clarifié.

Place aux cadres:Pour ce qui est de la liste, le technicien Franco-Allemand qui semble ne pas avoir eu le choix, a maintenu, presque, le même groupe depuis 4 ans. Ainsi, Stéphane Sessègnon dont il a annoncé tirer le meilleur, même s’il est sur une pente descendante, est bien présent sur cette liste de 25. Outre le capitaine, le vice-capitaine, Khaled Adénon, est également retenu tout comme les cadres Jodel Dossou, CebioSoukou, SteveMounié, CédricHountondji, Olivier Verdon et SaturninAllagbé. A côté des habitués de la sélection nationale, Gernot Rohr a choisi de composer avec TosinAyegun, Junior Olaitan, Salim Bawa, et bien entendu, des jeunes pousses notamment RabiouSankamao, Moumini Rachid,Imourane Hassane et Dokou Dodo, qui reviennent de la CAN avec les U20. Il a indiqué avoir concocté cette liste avec son adjoint Moussa Latoundji en qui il place d’ores et déjà sa confiance. «Je me suis appuyé sur Moussa pour cette liste. J’ai été nommé il y a 15 jours donc nous travaillons main dans la main », a-t-il déclaré durant sa conférence de presse avant de lâcher précisément sur le cas Stéphane Sessegnon : «C’est vrai qu’il a 38 ans. Aujourd’hui il sera difficile pour lui d’être titulaire. Son rôle est plus en dehors du terrain, c’est un cadre important. Il pourra peut-être jouer des bouts de matchs. Il peut apporter certaines choses. Il joue encore ». Il a ensuite insisté qu’il est impossible de mettre que des jeunes. «Nous ne pouvons pas mettre du jour au lendemain que des jeunes. Ça ne serait pas leur rendre service».

Par ailleurs : Les deux matchs se joueront le 22 mars à Cotonou (l’aller) et le 27 Mars 2023 à Kigali (le retour). Victoires impératives pour les Guépards du Bénin qui ne comptent aucun point après les deux premières journées, pour maintenir l’espoir d’une qualification.

Voici la liste des 25 Guépards convoqués

Gardiens (03)

Allagbe Saturnin

MarcelDandjinou

SergeObassa

Défenseurs (09)

CédricHountondji

KhaledAdenon

David Kiki

Melvyn Doremus

MohamedTijani

MouminiRachid

Olivier Verdon

SankamaoRabiou

Youssouf Assogba

Milieux (07)

Ahlinvi Matteo

Dokou Dodo

Imourane Hassane

JordanAdeoti

JuniorOlaitan

SalimBawa

Sessi D’Almeida

Attaquants ( 06)

AngeJosueChibozo

CebioSoukou

JodelDossou

StéphaneSessegnon

Steve Mounié

TosinAyégun

Anselme Houenoukpo